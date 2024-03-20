賴清德選舉補助款2800萬供黨工獎學金、照顧創黨前輩

民進黨主席賴清德曾表示，將捐出部分選舉補助款，用於照顧創黨前輩的生活、積極培育黨內年輕人才。民進黨發言人吳崢、組織部主任張志豪、青年部主任阮俊達今天公布方案細節，要落實黨對社會的承諾，照顧老幹新枝，多面向的與社會對話，以厚植黨的基礎。

在創黨前輩的照顧上，張志豪表示，組織部所研擬「創黨及建黨黨員-生活照顧計畫及急難紓困實施方案」的照顧對象，主要是針對1986年創黨及創黨五年內（1986年至1990年）入黨且現在具黨員身分的黨員為對象；申請方式可由創黨及建黨黨員個案申請，亦可由黨員、縣市黨部、黨公職做個案的通報，通報後即刻組成訪視小組進行訪視，經審核後給予扶助，也將責成地方黨部定期進行訪視並持續關懷，此次扶助將包括生活照顧計畫（經審核通過後每月扶助最高6000元，最長2年，每年度需重新審核）及急難紓困救助（經審核通過後，每案最高扶助5萬元）。

在青年培育上，阮俊達表示，民進黨已於主管會報通過「民主進步黨美德青年育才計畫獎助規」，將賴清德捐贈的總統副總統競選費用補貼款，專款專用在黨籍青年政治工作者的人才培育上。

阮俊達說明，只要年齡在40歲以下，有民進黨黨籍、累計具三年以上政治工作資歷的青年，未來四年都能申請這筆獎助。類別包括國內外的短期專業進修獎助，以及國內外的碩博士班進修獎助，期盼能支持青年政治工作者透過進修增進專業、拓展視野，進而讓民進黨透過人才的培育也為國舉才。