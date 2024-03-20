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半導體打頭陣 賴清德啟動信賴產業參訪之旅

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德昨天前往台積電新竹廠參訪，聽取公司簡介，瞭解其運作情況。圖／總統府提供
賴清德昨天前往台積電新竹廠參訪，聽取公司簡介，瞭解其運作情況。圖／總統府提供

總統當選人賴清德昨天啟動信賴產業參訪之旅，賴清德今天在民進黨中常會表示，這是為了要在就職前，利用這寶貴的兩個月時間，向產業請益、了解最新的發展和需求，以便在新政府成立後，維持既有的產業政策與協助，也能盡速的根據國際環境與產業局勢的改變、給予他們最及時的支持。

賴清德指出，昨天第一站前往竹科，與許多知名的半導體業者座談、了解他們的需求，以及產業最新的脈動。半導體業不僅是當前許多行業的基礎，要發展衛星、無人機、自駕車、人工智慧、安控和軍工產業，掌握先進製程與晶片，也是至關重要的。半導體佔台灣GDP 13.1%、從業人員將近33萬人，產值更是全球第二，這些都是業者、從業的工程師和政府一起打拚的結果；在未來，台灣不僅要維繫這個優勢，更要強化這個產業的外溢效應，讓半導體產業，成為台灣用來撬動全球的關鍵支點。

賴清德說，昨天去參訪半導體業時，國際知名的大廠輝達，恰好公布了最新的人工智慧晶片「B200」，也是由台積電代工的。輝達的執行長黃仁勳也說，和台灣半導體業的關係非常緊密、也還可以再更緊密。這些例子都表明，未來的晶片供應鏈，台灣是有優勢的，也處在「友岸外包」的信任圈內；但如何強化這個優勢、並在這些基礎上去進一步擴大市佔率和在供應鏈上的位置，是新政府亟欲加強的部分。

據了解，賴清德預計聚焦5大方向拜訪產業界，包括國家自主防衛軍工產業、繁榮台灣創新驅動、傳產與農業再升級、均衡的台灣、綠色成長等。

半導體 台積電 賴清德

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