電價漲定了！民進黨堅持反核 朱立倫：錯誤政策比貪汙更可怕

電價預計4月將調漲，國民黨主席朱立倫今天表示，錯誤的政策比貪汙更可怕，民進黨如果堅持反核政策，就是把全民陷入高電價最大風險，他誠摯呼籲民進黨放下意識形態，好好就產業政策重新反省檢討，否則最後受害的一定是全民。

朱立倫今在中常會發表談話指出，現在全民最擔憂的就是準備迎接物價飛漲，因為電價即將在下個月暴漲。大家都知道，工業用電大戶要漲16%到20%，民生用電也要漲到10%，對於1350萬用戶來講，這是非常嚴重的問題。

朱立倫說，民進黨是堅持反核的政黨，把所有的電力壓在火力發電上，在去年、前年都是將近八成用進口的煤和天然氣在發電；而煤價在俄烏戰爭後漲了三倍，天然氣漲了一倍，造成台電嚴重虧損，要國庫來撥補，最後全民來負擔。

朱立倫說，民進黨如果用這樣的政策持續下去，就是把全民陷入高電價最大的風險。台灣經濟的最大的競爭力在產業，「如果一下漲15%到20%，誰受得了？」他要誠摯呼籲民進黨放下意識形態，好好的就產業政策重新反省檢討，否則最後受害的一定是全民。