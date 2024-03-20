快訊

門票開搶！張學友不瞞了 5月唱進小巨蛋加碼超暖福利

晚安小雞千字家書被曝！網看內文嚇喊：是求救信

庫克現身上海外灘！傳出席陸最高規格旗艦蘋果靜安店開幕

立委促國土計畫法延後2年實施 林右昌：照期程進行

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部長林右昌（右）及國土管理署署長吳欣修（左）至立法院內政委員會就「國土計畫推動辦理情形」進行專題報告並備質詢。記者季相儒／攝影
內政部長林右昌（右）及國土管理署署長吳欣修（左）至立法院內政委員會就「國土計畫推動辦理情形」進行專題報告並備質詢。記者季相儒／攝影

內政部2021年核定各縣市國土計畫，國土功能分區圖應在國土計畫公告實施後4年內公告，截至目前，全台僅3縣市提出國土功能分區圖，且不少地區對於國土計畫內容有質疑，民進黨立委吳琪銘主張國土功能分區圖延後2年再實施。內政部長林右昌今天表示，地方各種聲音都有聽到，尊重委員意見，但會依法定期程往前走。

國土計畫法在2020年4月17日三讀通過、21日公布施行後，隔年4月30日內政部核定各縣市國土計畫，並公告實施；依規定，國土功能分區圖應在國土計畫公告實施後4年內，即2025年4月30日前公告，現行區域計畫法將停止適用。

林右昌指出，內政部已經舉行41場次會議追蹤各縣市辦理情形，目前連江縣、金門縣、花蓮縣政府則已將國土功能分區圖函送內政部，其餘縣市也會陸續提出。

民進黨立委王美惠表示，各縣市會不會來不及在6月底前將縣市國土功能分區圖提交內政部，為加強新制國土計畫民眾參與，避免計畫草率上路引起民怨，內政部及國土管理署應積極協助各地方縣市政府，並加強與地方民眾協調與溝通。

吳琪銘表示，疫情影響導致政策推動空窗期，政府與民眾溝通還不成熟，貿然推動會造成全國很多農民無法接受，因此他將提案修法，主張國土功能分區圖延後2年再實施，以便社會取得共識後再執行，呼籲行政單位不要只顧著照程序走，需要加強與民眾溝通。

林右昌回應，內政部會依法定期程、計畫程序、配套子法等既定行程往前走，目前沒有延後施行的計畫，但尊重委員提出的意見。

國民黨立委牛煦庭追問，是否有延後的配套。林右昌表示，內政部每個月都有召開協調會議，中央跟地方資訊是同步，也有掌握進度與狀況。地方各種聲音都有，這部分會跟地方政府合作，相關協調機制與進度都在進行中。

內政部 吳琪銘 林右昌

延伸閱讀

藍委批替賴皮寮解套 諷內政部應改名賴皮部　

林右昌本周訪侯友宜談社子島開發 避免交通淪內科第二

影／內政部幫賴清德老家違建解套？許宇甄贈林右昌「賴皮部」

立法院成立數位身分證調閱小組 林右昌：已降低賠償

相關新聞

若讓執政交接期更平順 吳釗燮：願做留任的思考

蔡政府即將於520交接給新政府，外交部長吳釗燮是否有可能留任？吳釗燮今表示，如果能讓執政過渡期更加平順，他會來做這個思考...

監委：陳宗彥未承認、未否認被性招待 只說不記得了

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」，已通過調查報告。查案監委王美玉今天表示，陳宗彥向酒店業者詢問「小芸有空嗎」，是...

納骨塔變「智虹池」 監院未糾正林智堅僅要竹市府改善

監察委員王幼玲、田秋堇今天表示，新竹市永恆之丘納骨塔原採半開放式設計，全館不需空調，完工後出現地面淺積水及雨水漂濺塔位瑕...

總統就職紀念幣72000元飆史上最高價 全面採預購方式

第16任正副總統5月20日即將就職，中央銀行今天發布總統副總統就職紀念幣，金幣售價飆高至7萬2千元，創史上新高價，比第1...

立委指陳建仁變「戰狼」 中研院長:他是溫文儒雅的學者

中研院院長廖俊智今赴立院教委會備詢。立委葉元之質詢時幽默表示，行政院長陳建仁最近「有點變了」，被國民黨立委形容變成「戰狼...

立委促國土計畫法延後2年實施 林右昌：照期程進行

內政部2021年核定各縣市國土計畫，國土功能分區圖應在國土計畫公告實施後4年內公告，截至目前，全台僅3縣市提出國土功能分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。