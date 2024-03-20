立委促國土計畫法延後2年實施 林右昌：照期程進行

內政部2021年核定各縣市國土計畫，國土功能分區圖應在國土計畫公告實施後4年內公告，截至目前，全台僅3縣市提出國土功能分區圖，且不少地區對於國土計畫內容有質疑，民進黨立委吳琪銘主張國土功能分區圖延後2年再實施。內政部長林右昌今天表示，地方各種聲音都有聽到，尊重委員意見，但會依法定期程往前走。

國土計畫法在2020年4月17日三讀通過、21日公布施行後，隔年4月30日內政部核定各縣市國土計畫，並公告實施；依規定，國土功能分區圖應在國土計畫公告實施後4年內，即2025年4月30日前公告，現行區域計畫法將停止適用。

林右昌指出，內政部已經舉行41場次會議追蹤各縣市辦理情形，目前連江縣、金門縣、花蓮縣政府則已將國土功能分區圖函送內政部，其餘縣市也會陸續提出。

民進黨立委王美惠表示，各縣市會不會來不及在6月底前將縣市國土功能分區圖提交內政部，為加強新制國土計畫民眾參與，避免計畫草率上路引起民怨，內政部及國土管理署應積極協助各地方縣市政府，並加強與地方民眾協調與溝通。

吳琪銘表示，疫情影響導致政策推動空窗期，政府與民眾溝通還不成熟，貿然推動會造成全國很多農民無法接受，因此他將提案修法，主張國土功能分區圖延後2年再實施，以便社會取得共識後再執行，呼籲行政單位不要只顧著照程序走，需要加強與民眾溝通。

林右昌回應，內政部會依法定期程、計畫程序、配套子法等既定行程往前走，目前沒有延後施行的計畫，但尊重委員提出的意見。

國民黨立委牛煦庭追問，是否有延後的配套。林右昌表示，內政部每個月都有召開協調會議，中央跟地方資訊是同步，也有掌握進度與狀況。地方各種聲音都有，這部分會跟地方政府合作，相關協調機制與進度都在進行中。