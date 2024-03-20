電價漲衝擊租屋族 國民黨團：330度以下民生用電凍漲

電價擬於4月調漲，根據目前租屋族的現況，不管夏季或冬季，房東每度電平均將多收到3元，等於賺到價差，讓租屋族負擔更大。國民黨立法院黨團今上午舉行記者會，呼籲民進黨政府正視弱勢族群的心聲，並再次要求政府針對農漁、教育、大眾運輸以及330度以下民生用電凍漲、緩漲，降低民眾通膨壓力。

黨團書記長洪孟楷表示，從各項經濟指數預估，倘若電價一旦調漲，勢必將影響百工百業，今年物價會比去年高，有可能突破蔡政府執政以來，物價漲幅最高的一次。

洪孟楷指出，國民黨9位女性縣市首長近期舉行女力縣市長交流活動中，一致呼籲呼籲中央應正視電價上漲所造成的物價效應。行政院長陳建仁日前說，用電大戶調漲較高，政府仍會補貼電價。根據傳出調漲電價幅度，包括330度以下民生用電調漲、工業用電漲15%至20%，難道又要拿國人的稅金，補貼用電大戶，這不是劫貧濟富？一般民眾面對高通膨該怎麼辦？

洪孟楷提到，更重要的是，當房東將漲價的電價轉嫁給房客，每度電收10元以上，會不會有超收的疑慮？內政部說一個月內提出解方，但每當遇到電價調漲，都會發生相同的電價超收疑慮，內政部有根本解決問題了嗎？台電鼓勵民眾安裝智慧電錶，但90萬戶以上出租房屋，僅有5000戶安裝智慧電錶，如何提高安裝率？

洪孟楷提醒民進黨政府，針對電價上漲導致資屋成本增加問題不可輕忽，總統當選人賴清德昨可與企業大老闆進行閉門座談，為何能對民眾對通膨的焦慮，充耳不聞？國民黨團重申，針對農漁、教育用電緩漲、330度以下民生用電緩漲，勿讓民眾獨自面對高通膨的衝擊。

黨團副書記長鄭正鈐認為，大眾運輸交通用電也該凍漲，尤其在去年政府推出北北基桃、桃竹竹苗生活圈通勤月票，地方政府需負擔60%左右預算，一旦電價上漲，勢必會影響通勤車票費用。電價調漲10%，直接反應在物價上約0.1%左右，衍生出的波動效果恐會超出2%以上。

國民黨立委羅廷瑋表示，多數租屋族是大學生、上班族和弱勢族群，市場行情租屋每度電價是7至8元，未來電價調漲，每度10元是可預期的，唯一能做的只有消費申訴，有用嗎？調漲電價同時，應提出幫助弱勢租屋族具體方案，尤其是針對大學生，不要一手給學雜費補助，另一手又被高漲的電價吃掉。

國民黨立委張智倫表示，民進黨政府應檢討能源配比政策，結果變成「綠能賺飽、台電虧爆、人民漲電費」。雲豹能源在3月公布財報每股盈餘（EPS）達8元，股價超過百元，市值將突破150億元，且在3月15日申請上市，台電卻連年虧損。