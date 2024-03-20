快訊

門票開搶！張學友不瞞了 5月唱進小巨蛋加碼超暖福利

晚安小雞千字家書被曝！網看內文嚇喊：是求救信

庫克現身上海外灘！傳出席陸最高規格旗艦蘋果靜安店開幕

電價漲衝擊租屋族 國民黨團：330度以下民生用電凍漲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
電價擬於4月調漲，根據目前租屋族的現況，不管夏季或冬季，房東每度電平均將多收到3元，等於賺到價差，讓租屋族負擔更大。國民黨立法院黨團今上午舉行記者會，呼籲民進黨政府正視弱勢族群的心聲，並再次要求政府針對農漁、教育、大眾運輸以及330度以下民生用電凍漲、緩漲，降低民眾通膨壓力。記者屈彥辰／攝影
電價擬於4月調漲，根據目前租屋族的現況，不管夏季或冬季，房東每度電平均將多收到3元，等於賺到價差，讓租屋族負擔更大。國民黨立法院黨團今上午舉行記者會，呼籲民進黨政府正視弱勢族群的心聲，並再次要求政府針對農漁、教育、大眾運輸以及330度以下民生用電凍漲、緩漲，降低民眾通膨壓力。記者屈彥辰／攝影

電價擬於4月調漲，根據目前租屋族的現況，不管夏季或冬季，房東每度電平均將多收到3元，等於賺到價差，讓租屋族負擔更大。國民黨立法院黨團今上午舉行記者會，呼籲民進黨政府正視弱勢族群的心聲，並再次要求政府針對農漁、教育、大眾運輸以及330度以下民生用電凍漲、緩漲，降低民眾通膨壓力。

黨團書記長洪孟楷表示，從各項經濟指數預估，倘若電價一旦調漲，勢必將影響百工百業，今年物價會比去年高，有可能突破蔡政府執政以來，物價漲幅最高的一次。

洪孟楷指出，國民黨9位女性縣市首長近期舉行女力縣市長交流活動中，一致呼籲呼籲中央應正視電價上漲所造成的物價效應。行政院長陳建仁日前說，用電大戶調漲較高，政府仍會補貼電價。根據傳出調漲電價幅度，包括330度以下民生用電調漲、工業用電漲15%至20%，難道又要拿國人的稅金，補貼用電大戶，這不是劫貧濟富？一般民眾面對高通膨該怎麼辦？

洪孟楷提到，更重要的是，當房東將漲價的電價轉嫁給房客，每度電收10元以上，會不會有超收的疑慮？內政部說一個月內提出解方，但每當遇到電價調漲，都會發生相同的電價超收疑慮，內政部有根本解決問題了嗎？台電鼓勵民眾安裝智慧電錶，但90萬戶以上出租房屋，僅有5000戶安裝智慧電錶，如何提高安裝率？

洪孟楷提醒民進黨政府，針對電價上漲導致資屋成本增加問題不可輕忽，總統當選人賴清德昨可與企業大老闆進行閉門座談，為何能對民眾對通膨的焦慮，充耳不聞？國民黨團重申，針對農漁、教育用電緩漲、330度以下民生用電緩漲，勿讓民眾獨自面對高通膨的衝擊。

黨團副書記長鄭正鈐認為，大眾運輸交通用電也該凍漲，尤其在去年政府推出北北基桃、桃竹竹苗生活圈通勤月票，地方政府需負擔60%左右預算，一旦電價上漲，勢必會影響通勤車票費用。電價調漲10%，直接反應在物價上約0.1%左右，衍生出的波動效果恐會超出2%以上。

國民黨立委羅廷瑋表示，多數租屋族是大學生、上班族和弱勢族群，市場行情租屋每度電價是7至8元，未來電價調漲，每度10元是可預期的，唯一能做的只有消費申訴，有用嗎？調漲電價同時，應提出幫助弱勢租屋族具體方案，尤其是針對大學生，不要一手給學雜費補助，另一手又被高漲的電價吃掉。

國民黨立委張智倫表示，民進黨政府應檢討能源配比政策，結果變成「綠能賺飽、台電虧爆、人民漲電費」。雲豹能源在3月公布財報每股盈餘（EPS）達8元，股價超過百元，市值將突破150億元，且在3月15日申請上市，台電卻連年虧損。

國民黨 調漲 電價

延伸閱讀

陳揆嗆藍委用AI影片設套 洪孟楷：應對詐騙集團震怒

薛瑞元為虐童案道歉又批雙北 洪孟楷：別忘了自己是誰

阻審查？綠不排除對國會改革提復議 國民黨：拿不出版本想翻桌

轟衛福部虐童案專報撇責 洪孟楷：chatGPT寫的都比較好

相關新聞

若讓執政交接期更平順 吳釗燮：願做留任的思考

蔡政府即將於520交接給新政府，外交部長吳釗燮是否有可能留任？吳釗燮今表示，如果能讓執政過渡期更加平順，他會來做這個思考...

監委：陳宗彥未承認、未否認被性招待 只說不記得了

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」，已通過調查報告。查案監委王美玉今天表示，陳宗彥向酒店業者詢問「小芸有空嗎」，是...

納骨塔變「智虹池」 監院未糾正林智堅僅要竹市府改善

監察委員王幼玲、田秋堇今天表示，新竹市永恆之丘納骨塔原採半開放式設計，全館不需空調，完工後出現地面淺積水及雨水漂濺塔位瑕...

總統就職紀念幣72000元飆史上最高價 全面採預購方式

第16任正副總統5月20日即將就職，中央銀行今天發布總統副總統就職紀念幣，金幣售價飆高至7萬2千元，創史上新高價，比第1...

立委指陳建仁變「戰狼」 中研院長:他是溫文儒雅的學者

中研院院長廖俊智今赴立院教委會備詢。立委葉元之質詢時幽默表示，行政院長陳建仁最近「有點變了」，被國民黨立委形容變成「戰狼...

「塞機」懲處名單將出爐 鄭文燦：事件不應該發生

桃園機場南跑道歲修影響航班起降「塞機」，預計今天下午開檢討說明記者會。行政院副院長鄭文燦今早到桃園視察交通建設工程進度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。