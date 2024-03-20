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影／陳宗彥躲過監院彈劾 傅崐萁批監察院效能不彰

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院國民黨團總召傅崐萁（中）今天與書記長洪孟楷（右）、首席副書記長林思銘（左）一起舉行記者會，對於陳宗彥涉及性招待躲過監察院彈劾，傅崐萁表示監察院效能不彰，下半年監察院預算審查時，國民黨團將會表達清楚的立場。記者潘俊宏／攝影
立法院國民黨團總召傅崐萁（中）今天與書記長洪孟楷（右）、首席副書記長林思銘（左）一起舉行記者會，對於陳宗彥涉及性招待躲過監察院彈劾，傅崐萁表示監察院效能不彰，下半年監察院預算審查時，國民黨團將會表達清楚的立場。記者潘俊宏／攝影

行政院前發言人陳宗彥任職台南市政府期間涉嫌接受不當性招待，監察委員王美玉等人提案彈劾，但監察院日前公告彈劾不成立。立法院國民黨團總召傅崐萁今天表示，現今監察院效能不彰、辦藍不辦綠，這是執政黨問題，下半年監察院預算審查時，國民黨團將會表達清楚的立場。

傅崐萁今天與書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘一起舉行記者會，對於陳宗彥的「小芸有在嗎」事件，傅崐萁表示，台南地檢2015、2016年偵查時火速簽結不起訴，該案在立法院炸開後重啟調查，台南地檢拖延了一年，監察院報告已經這麼清楚有八次接受性招待，卻只有兩票認為需要彈劾，監察院應該關門，下半年監察院預算審查時，國民黨團會表達清楚立場。

立法院國民黨團總召傅崐萁（中）今天與書記長洪孟楷（右）、首席副書記長林思銘（左）一起舉行記者會，對於陳宗彥涉及性招待躲過監察院彈劾，傅崐萁表示監察院效能不彰，下半年監察院預算審查時，國民黨團將會表達清楚的立場。記者潘俊宏／攝影
立法院國民黨團總召傅崐萁（中）今天與書記長洪孟楷（右）、首席副書記長林思銘（左）一起舉行記者會，對於陳宗彥涉及性招待躲過監察院彈劾，傅崐萁表示監察院效能不彰，下半年監察院預算審查時，國民黨團將會表達清楚的立場。記者潘俊宏／攝影

傅崐萁 國民黨 監察院

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