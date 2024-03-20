若讓執政交接期更平順 吳釗燮：願做留任的思考

蔡政府即將於520交接給新政府，外交部長吳釗燮是否有可能留任？吳釗燮今表示，如果能讓執政過渡期更加平順，他會來做這個思考。

吳釗燮今至外交國防委員會報告業務概況，並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢時直接問吳釗燮，「520之後會不會續任？」吳釗燮回答說，他不能代替長官回答。

吳釗燮去年接受外媒訪問，對於接下來留任與否，他在選前表示，無論選舉結果如何，他都會在5月20日後卸下外交部長一職。

賴士葆指出，外傳總統當選人賴清德針對未來國安團隊的安排基本上是「蔡規賴隨」，吳釗燮看起來有被留任的可能，問吳釗燮，「如果長官找你有意願嗎？」希望他講一下心裡話。

吳釗燮說，他的內心話是他擔任外交部長已經超過6年；他是蔡總統任命的，依照憲政慣例，蔡總統卸任，他就會一起卸任，這是依照憲政精神來走。

不過，他也鬆口說，如果有長官認為他必須要再做一段時間，讓過渡期更加平順的話，他也會來做這個思考。但他也重申說，到目前為止，沒有人談論過這個事情。