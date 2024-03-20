影／2026年新北市長人選 朱立倫：先把市政做好

國民黨主席朱立倫今天出席國際幸福日6星級論壇。對於2026年新北市長人選 ，朱立倫表示，每一個縣市都要有多位人才培育，現階段才是侯市長（第二任）的第二年，我們一定希望侯市長先把新北市政工作做好，在全台灣各地都是如此，我們明年再來討論相關的事務，太早去討論選舉、太早去討論政治，影響市政是不好的。

而對於黨內改革方面，朱立倫表示，應該算是很順利，從基層到中央，大家都是願意走這條新的改革的路，而且一步一步都是按照步驟在做，不管是相關的整合工作，或者是擴大戰力，都已經在做了，相信未來可以發揮更強的戰力。針對國會改革，朱立論說國會的改革是全面性的，過去民進黨在野時主張的所有國會改革方案，不應該因為執政了就忘記了，或者是反悔了，我們要來持續推動，國民黨永遠跟改革、跟民眾站在一起，把監督的力量強化，把國會的力量完整，這是所有民主國家在做的，我們一定會強力的推動，至於所有討論的細節，尊重立法院黨團。 國民黨主席備戰朱立倫（右）今天出席國際幸福日6星級論壇。記者邱德祥／攝影 國民黨主席備戰朱立倫（中）今天出席國際幸福日6星級論壇。記者邱德祥／攝影