藍委批替賴皮寮解套 諷內政部應改名賴皮部　

副總統賴清德萬里老家違建爭議，國民黨立委許宇甄今天質疑，內政部為幫「賴皮療」解套，內政部國土署在國土計畫法開後門，就是為了520後鋪路，並送上「賴皮部」手板給內政部長林右昌。林右昌表示，內政部是處理全國性問題，尊重委員質詢權，但完全無法接受這樣貼標籤的狀況。

林右昌今天赴立院內政委員會進行國土計畫專題報告，並備質詢。許宇甄指出，總統選舉期間三位總統候選人都被爆出土地爭議，是否選舉期間農地違規使用比較容易被發現，賴清德萬里老家是否符合違建定義。

林右昌表示，這不是個案問題，是通案，政府當時沒有完成相關程序，造成目前的狀況，所以要幫忙解決，這跟一般認知的違建不太一樣，本月底會提出通案處理原則。國土署長吳欣修補充說明，在台灣礦業、林業都有這類問題，因政府土地法規沒有適時修正，才會衍生這樣的事情。

依照國土計畫土地使用指導原則，必須要在既有合法使用下重新編訂，許宇甄詢問賴清德老家是否符合此原則。吳欣修說，目前已與經濟部地礦中心及縣市政府開過會，這個月會將檢討原則確認清楚，即可進行變更地目作業。

許宇甄質疑，內政部現在要幫賴皮聊開後門解套，內政部應該改名「賴皮部」，並送上賴皮部手板給林右昌。林右昌表示，內政部是處理全國性問題，通案部分不只是礦業用地，包括原住民族地區也都有同樣問題，尊重委員質詢權，但千萬不要這樣貼標籤，對公務人員非常不公平。