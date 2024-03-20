監察院未彈劾陳宗彥 藍委：給賴清德打分數

監察委員王美玉、林國明、蘇麗瓊昨公布調查報告，指出行政院前發言人陳宗彥2013年間，協助酒店業者關切申請案，已要求台南市政府檢討改進，然彈劾未成立。國民黨立委羅廷瑋今日表示，監察院積極展現給總統當選人賴清德評論，成為「綠監察院」。

針對陳宗彥案未遭監察院彈劾，國民黨立法院黨團副書記長鄭正鈐表示，520之前，是否連監察院也都變成凍結、看守的狀態，這是非常不應該的事情。總統當選人賴清德上來之後，會如何處理監察院，也是持續觀察的方向。

羅廷瑋說，現在的監察院不是看守，是非常積極表現、正在考試的監察院，畢竟520後，所有的監察委員還是會獲得賴清德的考試，主考官也在看520之前的表現，現在主要的題目已經出來，就是陳宗彥事件，監察委員發揮淋漓盡致，把自己認為能夠獲得100分的考卷交出來，讓賴清德評論，這就是現在監察院發揮的功效，成為名符其實的綠監察院，辦藍不辦綠，希望能夠國會改革，讓立法院真正實現調查權，做全民監督、打貪處理。