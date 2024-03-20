陳宗彥未被彈劾 傅崐萁轟監察院該關門 審預算將有立場

監察委員王美玉、林國明、蘇麗瓊昨公布調查報告，指出行政院前發言人陳宗彥2013年間，協助酒店業者關切申請案，監察院已要求台南市政府檢討改進，不過彈劾未成立。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今日批監察院該關門，同時強調國會改革的重要，也會在下半年審監院預算表達清楚立場。

傅崐萁說，所有提案及修法有60、70%的法案都是由國民黨提出來的，韓國瑜嚴格執行，把整個立法院的秩序能夠全部導正。韓國瑜民調能夠節節高升，這正是反映國人對國會監督政府的莫大期待，而韓國瑜也確實劍及履及。

傅崐萁表示，對於陳宗彥的「小芸有在嗎」事件 ，這是中華民國監察院永遠只辦藍營不辦綠營，這是非常可恥的事情，早期說這是御史大夫，但看到御史大夫竟然只看顏色辦案。陳宗彥公然為酒店護航，且酒店的工程要變更設計，變更設計何等重要，陳宗彥回答竟然是哪位小姐有沒有在，8次接受免費性招待，對價非常清楚。

傅崐萁說，台南地檢2015、2016年偵查時，火速簽結不起訴，立法院炸開後再重啟調查，一年了，還睡在台南地檢，監察院報告已經這麼清楚，只有兩票認為需要彈劾，監察院早該關門。下半年監察院預算審查時，國民黨團會表達清楚立場，過去監察院曾經關門3年，那是因為效能不彰，現在的監察院尤勝當年的惡劣。

傅崐萁提到，看到國民黨立委羅智強的政治獻金被抄家滅門查辦，最後是監察院自己資料不齊全，羅智強一點問題都沒有，但每一天急急如律令，都是五天內要回覆。對在野黨不斷追殺，對執政黨視若無睹，這就是民進黨總統當選人賴清德為何只有40%的選票，在60%的人要下架民進黨的同時，立法院民進黨的效能不彰、監察院一再包庇，這就是執政黨的問題。

傅崐萁認為，國會改革是非常重要的課題，這是1949年到現在，75年來第一次有機會做全面民主的改革，這過程中，民進黨不斷用各種方式來掣肘，不管是國家的重大建設或讓台灣成為一日生活圈，這些是早在已開發國家應做的基礎建設、透明國會，三度執政的民進黨是選擇傲慢的抹黑，呼籲民進黨必須務實面對國會改革，也希望這次國民黨釋出的善意在周四司法法制委員會所提出的專報（獲回應），盼朝野能共同來正視國會改革的問題，國民黨願讓氣氛和緩，也希望民進黨趕快支持國會改革。

傅崐萁認為，執政黨無所迴避，因為有更加清廉的政府、更有效能的部會，不只是對全民有利，更對執政者是加分，除非民進黨有太多見不得人的事情，怕在立法院被掀開來。呼籲民進黨立法院黨團總召柯建銘不要再用抹黑的方式，面對國會改革五法要好好面對。