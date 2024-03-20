快訊

門票開搶！張學友不瞞了 5月唱進小巨蛋加碼超暖福利

晚安小雞千字家書被曝！網看內文嚇喊：是求救信

庫克現身上海外灘！傳出席陸最高規格旗艦蘋果靜安店開幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薛瑞元為虐童案道歉又批雙北 洪孟楷：別忘了自己是誰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市1歲孩童「剴剴」遭保母虐死，衛福部長薛瑞元本周一於立法院衛環委員會為此道歉，昨卻批新北市、台北市政府難道無責任？國民黨立法院黨團總召傅崐萁今批薛瑞元非常惡劣；黨團書記長洪孟楷也說，薛瑞元不要忘了自己是誰。記者屈彥辰／攝影
台北市1歲孩童「剴剴」遭保母虐死，衛福部長薛瑞元本周一於立法院衛環委員會為此道歉，昨卻批新北市、台北市政府難道無責任？國民黨立法院黨團總召傅崐萁今批薛瑞元非常惡劣；黨團書記長洪孟楷也說，薛瑞元不要忘了自己是誰。記者屈彥辰／攝影

台北市1歲孩童「剴剴」遭保母虐死，衛福部長薛瑞元本周一於立法院衛環委員會為此道歉，昨卻批新北市、台北市政府難道無責任？國民黨立法院黨團總召傅崐萁今批薛瑞元非常惡劣；黨團書記長洪孟楷也說，薛瑞元不要忘了自己是誰。

針對薛瑞元說法，傅崐萁說，在社會的陰暗面，到底還有多少受虐的兒童？每一個受虐的兒童，未來如果沒有能夠全力的輔導、拯救，並給予陽光、未來的環境，成長後都是用負面的角度來看社會，對社會未來有多麼大的傷害，甚至可能是未爆彈。全力防治虐兒案發生，不管是哪個政黨都會全力來推動。

傅崐萁指出，他在民國96年曾經提過加重虐兒、性侵等等的刑責，但當時沒有通過。這次國民黨會強力的推動，唯有重典才能讓虐兒案不再發生。薛瑞元的表現正是人前一套、人後一套，民進黨的政府官員就是這樣 ，來到立法院再三向國人道歉，離開立法院立刻放馬後炮，民進黨前倨後恭，非常惡劣。

傅崐萁強調，國會改革五法必須立刻通過，讓薛瑞元到國會聽證完後，永遠不能改變對國會作證的每句話。民進黨的各部會首長都應該到聽證會來，把過去的所有惡行惡端讓國人能夠了解清楚。

洪孟楷表示，薛瑞元這周一於立法院衛環委員會有向國人道歉，但怎麼道歉完之後，回到衛福部是用另一個嘴臉。在此事情上，衛福部承認，到目前為止，有177位跟剴剴小朋友一樣的狀況，未滿3歲被保母所收養。因此當時在問，177位有無做徹底的訪視調查，了解是否妥善安養，這點才是最重要的。

洪孟楷強調，不要讓剴剴這樣的狀況再發生，因此中央、地方應該負起責任，要做得更好更多的地方趕快做，不要再推卸責任，不要再互相指責。薛瑞元身為衛福部的大家長，不要忘了自己是誰，如果連自己大家長的責任都無法承擔的話，國人怎樣有辦法相信？

立法院 薛瑞元

延伸閱讀

兒虐檢討遭退回 薛瑞元：一週提新報告

蘇丹紅危機挨批「無政府狀態」 薛瑞元：邊境升級太慢

雙北「保母訪視資料」未互通 薛瑞元允改善

中央兒虐報告2頁急變5頁 薛瑞元適任嗎？蔣萬安這樣說...

相關新聞

若讓執政交接期更平順 吳釗燮：願做留任的思考

蔡政府即將於520交接給新政府，外交部長吳釗燮是否有可能留任？吳釗燮今表示，如果能讓執政過渡期更加平順，他會來做這個思考...

監委：陳宗彥未承認、未否認被性招待 只說不記得了

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」，已通過調查報告。查案監委王美玉今天表示，陳宗彥向酒店業者詢問「小芸有空嗎」，是...

納骨塔變「智虹池」 監院未糾正林智堅僅要竹市府改善

監察委員王幼玲、田秋堇今天表示，新竹市永恆之丘納骨塔原採半開放式設計，全館不需空調，完工後出現地面淺積水及雨水漂濺塔位瑕...

總統就職紀念幣72000元飆史上最高價 全面採預購方式

第16任正副總統5月20日即將就職，中央銀行今天發布總統副總統就職紀念幣，金幣售價飆高至7萬2千元，創史上新高價，比第1...

立委指陳建仁變「戰狼」 中研院長:他是溫文儒雅的學者

中研院院長廖俊智今赴立院教委會備詢。立委葉元之質詢時幽默表示，行政院長陳建仁最近「有點變了」，被國民黨立委形容變成「戰狼...

立委促國土計畫法延後2年實施 林右昌：照期程進行

內政部2021年核定各縣市國土計畫，國土功能分區圖應在國土計畫公告實施後4年內公告，截至目前，全台僅3縣市提出國土功能分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。