薛瑞元為虐童案道歉又批雙北 洪孟楷：別忘了自己是誰

台北市1歲孩童「剴剴」遭保母虐死，衛福部長薛瑞元本周一於立法院衛環委員會為此道歉，昨卻批新北市、台北市政府難道無責任？國民黨立法院黨團總召傅崐萁今批薛瑞元非常惡劣；黨團書記長洪孟楷也說，薛瑞元不要忘了自己是誰。

針對薛瑞元說法，傅崐萁說，在社會的陰暗面，到底還有多少受虐的兒童？每一個受虐的兒童，未來如果沒有能夠全力的輔導、拯救，並給予陽光、未來的環境，成長後都是用負面的角度來看社會，對社會未來有多麼大的傷害，甚至可能是未爆彈。全力防治虐兒案發生，不管是哪個政黨都會全力來推動。

傅崐萁指出，他在民國96年曾經提過加重虐兒、性侵等等的刑責，但當時沒有通過。這次國民黨會強力的推動，唯有重典才能讓虐兒案不再發生。薛瑞元的表現正是人前一套、人後一套，民進黨的政府官員就是這樣 ，來到立法院再三向國人道歉，離開立法院立刻放馬後炮，民進黨前倨後恭，非常惡劣。

傅崐萁強調，國會改革五法必須立刻通過，讓薛瑞元到國會聽證完後，永遠不能改變對國會作證的每句話。民進黨的各部會首長都應該到聽證會來，把過去的所有惡行惡端讓國人能夠了解清楚。

洪孟楷表示，薛瑞元這周一於立法院衛環委員會有向國人道歉，但怎麼道歉完之後，回到衛福部是用另一個嘴臉。在此事情上，衛福部承認，到目前為止，有177位跟剴剴小朋友一樣的狀況，未滿3歲被保母所收養。因此當時在問，177位有無做徹底的訪視調查，了解是否妥善安養，這點才是最重要的。

洪孟楷強調，不要讓剴剴這樣的狀況再發生，因此中央、地方應該負起責任，要做得更好更多的地方趕快做，不要再推卸責任，不要再互相指責。薛瑞元身為衛福部的大家長，不要忘了自己是誰，如果連自己大家長的責任都無法承擔的話，國人怎樣有辦法相信？