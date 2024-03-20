沒彈劾陳宗彥傅崐萁要監院關門 吳思瑤肯定藍跟進綠主張

行政院前發言人陳宗彥在台南市政府任職期間接受性招待，但監委提案彈劾，贊成彈劾票數僅2票，彈劾不成立，國民黨立院黨團總召傅崐萁今天批評監察院可恥，應該要快點關門。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今回應，國民黨回頭是岸，跟進民進黨的主張，民進黨也覺得國民黨有進步，給予肯定。

吳思瑤表示，監察院的調查報告，民進黨團尊重，這是五院的權力分立，立法委員也不宜去過當的置喙。就媒體報導的這個個案來看，監委的投票是2比11，並沒有通過彈劾案，調查的內容民進黨團尊重監察院。

吳思瑤表示，國民黨今天說監察院功能不彰，不如廢了算了，那歡迎國民黨加入民進黨長期以來的修憲主張，也就是廢考監，這是民進黨的一致立場。但礙於修憲的高門檻，上次民進黨的所有提案都沒有獲得國民黨的支持，今天國民黨團回頭是岸跟進民進黨的主張，有進步，給予肯定。