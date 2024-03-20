監委：陳宗彥未承認、未否認被性招待 只說不記得了

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」，已通過調查報告。查案監委王美玉今天表示，陳宗彥向酒店業者詢問「小芸有空嗎」，是否被性招待，陳沒有承認也沒有否認，只說不記得了，沒辦法回答這麼久的事。經查，陳宗彥問小芸後，隨即協助業者追蹤案件進度，兩者有時間密接性，因此才提案彈劾，對於懸殊票數未通過，尊重但有些遺憾。

陳宗彥疑似關說、接受性招待案，是在去年二月被當時民眾黨立委陳琬惠揭露。陳琬惠更指出，陳宗彥的通訊軟體對話紀錄，竟向酒店業者詢問「小芸有空嗎」，行為離譜；陳宗彥隨即請辭，監院也立案調查。王美玉等人經查，認定陳宗彥違失情節重大，在二月廿日提案彈劾，但投票結果為二票成立、十一票不成立，決定彈劾不成立；監院昨天通過調查報告。

王美玉指出，去年這案子被揭露之後，監察院立案調查，台南地檢也很重視，也重啟調查。監察院是調查權，沒有檢方的強制處分權，例如監聽譯文就是要開監聽票，法院核准才可以監聽，當時陳宗彥也被監聽。

王美玉表示，監院調卷時，台南地檢署不提供陳宗彥的監聽譯文，也不給行政簽結的公文，理由是涉及陳宗彥是否犯貪污罪的卷證資料，無法提供；現在監院調查報告已通過，也轉送台南地檢署，後續將由台南地檢進一步偵辦。