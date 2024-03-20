立法院成立數位身分證調閱小組 林右昌：已降低賠償

數位身分證因資安疑慮喊卡，遭國民黨立委質疑政策浪費公帑14億元，立法院內政委員會日前通過成立調閱專案小組提案，追究相關失職人員責任。內政部長林右昌今天表示，政策是延續性，從馬政府時代延續下來，勿用現在看當初的情境，他上任後努力將賠償金額從原本10億元降到現在的2.8億元，這是大家共同努力的成果。

針對立法院將成立數位身分證調閱專案小組，林右昌今天赴立法院備詢前受訪表示，數位身分證是延續性的政策，從馬英九總統時代一直延續下來，當時大家對數位身分證推動有非常大的期待，所以在推動上，不要用現在看當初的情境。

林右昌表示，相關程序依照政策推行，過程中社會上有許多意見，包括個資問題、科技進步，例如AI技術對資安、國安造成很大的壓力跟問題，這是全世界各國面對的狀況，如何更穩健的推動政策，是政府很重要的考量。

林右昌說，他接任內政部長時這個政策已經暫緩，後續如何降低負擔，他上任後努力降低賠償，賠償金額從原本10億元降到現在的2.8億元，這是大家共同努力的成果。