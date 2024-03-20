【即時短評】老農要的是尊嚴 不是廉價的政策買票

行政院在總統大選前宣布老農津貼依消費者物價指數調整，今年1月起增至每人每月8110元，約有54萬名老農受惠。而大選才結束短短不到幾個月，新國會藍綠立委就摩拳擦掌、爭相提案加碼，將老農津貼調高至1萬元以上，甚至把暫行條例取消直接法制化，讓人不禁要問如此真能改善農民生活，讓農民安享晚年嗎？

回顧老農津貼加碼歷史，「老年農民福利津貼暫行條例」於1995年起開辦，當時老農津貼每月領3000元，之後每逢大選成為藍綠競逐的選戰支票。前總統陳水扁執政時期就調漲過3次，前總統馬英九也為了衝刺選舉修法，於2011年將老農津貼調高並法制化，直至今年老農津貼已加碼了7次至每月8810元。

而細看所有老人福利津貼項目中，也特別獨厚「老農」這批族群。根據國發會統計，2022年各項老人津貼中就屬老農津貼支出最多，總支出約為500億元，為當年度所有老人福利津貼939億元總支出的一半以上。如果在依照立委競相加碼方案至1萬元以上，不只財政支出更加龐大，恐也排擠其他老人福利津貼。

新國會藍綠立委提案原因，主要是近日電價上漲、萬物齊漲等民生因素，但其實立委應該監督政府拿出平穩物價方案，且必須正視老農在第一線面對產銷失衡、農業外銷等困境，立委若只是一昧「大撒幣」爭相討好，而非實質拿出改善農民生計對策，讓政策可長可久，其實也辜負了農民手上所託付的那一張選票。