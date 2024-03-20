快訊

必勝客又在玩食物？獵奇新品「草仔龜比薩」成品照外流 網看傻：員工好可憐

想銷毀SSD硬碟…「暴力鑽洞」1圖曝光網全笑翻：潑咖啡還比較有用

遭點名為「小三」害凱特住院！威廉王子緋聞對象說話了

總統就職紀念幣亮相 即日起開放網路預購

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
金幣面額新台幣2000元、含金一英兩、成色9999，紀念幣採單枚金幣，金幣預購數量上限為1萬枚，每枚新台幣72000元。記者曾學仁／攝影
金幣面額新台幣2000元、含金一英兩、成色9999，紀念幣採單枚金幣，金幣預購數量上限為1萬枚，每枚新台幣72000元。記者曾學仁／攝影

為慶祝我國第十六任總統、副總統就職，央行委請台灣銀行公開發售「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣」，金幣面額新台幣2000元、含金一英兩、成色9999，銀幣面額新台幣200元、含銀一兩、成色999。紀念金、銀幣正面主題圖案為賴總統與蕭副總統肖像，上緣鐫「中華民國第十六任總統副總統就職紀念」，下緣鐫「一一三年五月二十日」及「2024」；背面主題圖案為「總統府府徽」，並鐫面額、成色、重量「COMMEMORATING THE 20 MAY 2024 INAUGURATION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHINA （TAIWAN）」字樣。

本次紀念幣採單枚金幣、單枚銀幣等兩款形式發售，金幣預購數量上限為1萬枚，每枚新台幣72000元，銀幣上限為5萬枚，每枚新台幣1800元。本次發售全數採用預購登記制，每人限申購1次，金幣最多可申購1枚，銀幣則為5枚。台灣銀行提供民眾「網路」及「臨櫃」兩種預購方式，並自即日起於該行官網設置「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣網路申購系統 ，預購期間自3月20日上午10時起至3月27日23時59分59秒止；該期間欲臨櫃預購的民眾，請於營業時間內前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）辦理預購登記。預購截止後，將不再開放臨櫃購買。

預購總量如超過上限，將於3月28日進行電腦抽籤，並於當日18時前公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至4月9日15時30分止，逾期未繳款者，將視同放棄；完成繳款者，可於5月20日起1個月內至預購時選定的台灣銀行分行領取。

銀幣面額新台幣200元、含銀一兩、成色999，銀幣上限為5萬枚，每枚新台幣1800元。記者曾學仁／攝影
銀幣面額新台幣200元、含銀一兩、成色999，銀幣上限為5萬枚，每枚新台幣1800元。記者曾學仁／攝影
慶祝我國第十六任總統、副總統就職，央行委請台灣銀行公開發售「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣」。記者曾學仁／攝影
慶祝我國第十六任總統、副總統就職，央行委請台灣銀行公開發售「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣」。記者曾學仁／攝影

台幣 網路

延伸閱讀

立委516登太平島宣示主權 馬文君：蔡英文不去我們去

最低工資法1月上路 審議委員、研究小組名單出爐

總統接見史瓦帝尼總理 盼攜手尋找更多合作機會

總統大選後私人LINE「被消失」？ 侯友宜回應了

相關新聞

納骨塔變「智虹池」 監院未糾正林智堅僅要竹市府改善

監察委員王幼玲、田秋堇今天表示，新竹市永恆之丘納骨塔原採半開放式設計，全館不需空調，完工後出現地面淺積水及雨水漂濺塔位瑕...

總統就職紀念幣72000元飆史上最高價 全面採預購方式

第16任正副總統5月20日即將就職，中央銀行今天發布總統副總統就職紀念幣，金幣售價飆高至7萬2千元，創史上新高價，比第1...

立法院成立數位身分證調閱小組 林右昌：已降低賠償

數位身分證因資安疑慮喊卡，遭國民黨立委質疑政策浪費公帑14億元，立法院內政委員會日前通過成立調閱專案小組提案，追究相關失...

新北社工人力短缺加薪留人？侯友宜：薪資共同承擔

虐童案凸顯社工人力荒，新北市長侯友宜今上午主持市政會議，受訪提到新北也有社工短缺的問題，社工角色很重要，應思考如何激勵社...

【即時短評】老農要的是尊嚴 不是廉價的政策買票

行政院在總統大選前宣布老農津貼依消費者物價指數調整，今年1月起增至每人每月8110元，約有54萬名老農受惠。而大選才結束...

內政部指社宅依收入收租「錯置補貼」 張善政：看不懂

內政部制定「社會住宅租金分級收費原則」草案，以「身分別」作為租金收費標準，內政部還稱草案多次與地方政府會商修正，北市與桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。