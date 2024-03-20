總統就職紀念幣亮相 即日起開放網路預購
為慶祝我國第十六任總統、副總統就職，央行委請台灣銀行公開發售「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣」，金幣面額新台幣2000元、含金一英兩、成色9999，銀幣面額新台幣200元、含銀一兩、成色999。紀念金、銀幣正面主題圖案為賴總統與蕭副總統肖像，上緣鐫「中華民國第十六任總統副總統就職紀念」，下緣鐫「一一三年五月二十日」及「2024」；背面主題圖案為「總統府府徽」，並鐫面額、成色、重量「COMMEMORATING THE 20 MAY 2024 INAUGURATION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHINA （TAIWAN）」字樣。
本次紀念幣採單枚金幣、單枚銀幣等兩款形式發售，金幣預購數量上限為1萬枚，每枚新台幣72000元，銀幣上限為5萬枚，每枚新台幣1800元。本次發售全數採用預購登記制，每人限申購1次，金幣最多可申購1枚，銀幣則為5枚。台灣銀行提供民眾「網路」及「臨櫃」兩種預購方式，並自即日起於該行官網設置「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣網路申購系統 ，預購期間自3月20日上午10時起至3月27日23時59分59秒止；該期間欲臨櫃預購的民眾，請於營業時間內前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）辦理預購登記。預購截止後，將不再開放臨櫃購買。
預購總量如超過上限，將於3月28日進行電腦抽籤，並於當日18時前公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至4月9日15時30分止，逾期未繳款者，將視同放棄；完成繳款者，可於5月20日起1個月內至預購時選定的台灣銀行分行領取。
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