總統就職紀念幣亮相 即日起開放網路預購

為慶祝我國第十六任總統、副總統就職,央行委請台灣銀行公開發售「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣」,金幣面額新台幣2000元、含金一英兩、成色9999,銀幣面額新台幣200元、含銀一兩、成色999。紀念金、銀幣正面主題圖案為賴總統與蕭副總統肖像,上緣鐫「中華民國第十六任總統副總統就職紀念」,下緣鐫「一一三年五月二十日」及「2024」;背面主題圖案為「總統府府徽」,並鐫面額、成色、重量「COMMEMORATING THE 20 MAY 2024 INAUGURATION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)」字樣。

本次紀念幣採單枚金幣、單枚銀幣等兩款形式發售,金幣預購數量上限為1萬枚,每枚新台幣72000元,銀幣上限為5萬枚,每枚新台幣1800元。本次發售全數採用預購登記制,每人限申購1次,金幣最多可申購1枚,銀幣則為5枚。台灣銀行提供民眾「網路」及「臨櫃」兩種預購方式,並自即日起於該行官網設置「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣網路申購系統 ,預購期間自3月20日上午10時起至3月27日23時59分59秒止;該期間欲臨櫃預購的民眾,請於營業時間內前往台灣銀行各分行(簡易型分行除外)辦理預購登記。預購截止後,將不再開放臨櫃購買。