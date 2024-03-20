僅三縣市報「土地功能分區圖」 國土計畫法恐二度延後

國土計畫法歷經三年前生變，從2022年延後到2025年，全台22縣市近來本應將「土地功能分區圖」報內政部，卻至今只有花蓮、金門、連江三縣市將「國土功能分區圖（草案）」報內政部。據了解，行政院、立法院與內政部已有共識，國土計畫法上路期程將二度修法延後，只待朝野溝通。

內政部長林右昌今天將在立法院內政委員會報告「國土計畫推動辦理情形」。據了解，內政部、行政院、立法院前天討論已有共識，國土計畫法勢必要延後。

歷經23年，立法院在2016年三讀通過「國土計畫法」，原訂2022年上路，但因地方政府未準備好，立法院2020年三讀通過，上路期程延後3年，拍板2025年4月30日正式上路。

全台各縣市須在上路一年前，公告「土地功能分區圖」報內政部。不過，根據內政部書面報告，22直轄縣市政府雖已辦公開展覽及聽證會，但至今只有花蓮縣、連江縣、金門縣，將國土功能分區圖送進內政部，其餘19個縣市政府將陸續函報內政部審議。

報告指出，內政部將持續辦理及協助直轄縣市政府完成法定工作事項，以利國土計畫制度如期上路。

民進黨立委陳明文日前在立院質詢時就表示，很多民眾看到後跳腳，住家土地被劃成國土保育地區第一類，將影響土地使用，呼籲國土法延後上路；行政院長陳建仁則答覆，會通盤考量，再決定上路生效日期。

據了解，國土計畫法已有共識將延後，昨天一度傳出內政部將修法延後兩年，民進黨團人士否認，並表示全案尚未訂定延後期程，仍待今天內政委員會討論，但他也坦言，「此案恐怕不延也不行」。

該人士強調，延後來自各個地方政府交不出土地功能分區圖，各界也仍有疑慮，勢必要務實面對，但若要延後也會按照程序，並達到朝野共識。