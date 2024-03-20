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獨／合體盧秀燕2度延期 蔣萬安這原因取消周末參訪台中

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）與台中市長盧秀燕（左）先前互訪台北燈節與台中燈會，原本蔣萬安排定本周末率首長赴台中參訪，卻因近期接連發生兒虐、警用監視器案，參訪確定又要延期。本報資料畫面
台北市長蔣萬安（右）與台中市長盧秀燕（左）先前互訪台北燈節與台中燈會，原本蔣萬安排定本周末率首長赴台中參訪，卻因近期接連發生兒虐、警用監視器案，參訪確定又要延期。本報資料畫面

台北市長蔣萬安原本周末安排赴台中市政參訪，但因近期接連發生一歲童剴剴遭虐死案、國民黨議員陳重文警用監視器涉貪，綠白黨團要求蔣萬安專案報告，北市府考量還在檢討兒虐案、警用監視器涉貪案等社會氛圍，避免去台中參訪市政，被刻意政治解讀，將第二度延後率首長赴台中市政交流。

據了解，這幾天，台中市府官員陸續收到取消參訪通知，知情人士說，儘管近期台中市政府與多縣市都有交流行程，也排定台中市長盧秀燕與私交好的北市長蔣萬安市政交流，由蔣率市府首長赴台中參訪，原本第一次排定的時間，因遇到大直基泰民宅塌陷案延期，這次則再度因兒虐、警用監視器案，北市府決定第二度延後赴台中參訪行程。

有黨內人士認為，目前台北市的整個氛圍，都還在檢討兒虐案、警用監視器案，若此時市長蔣萬安赴台中參訪，外界不免會政治解讀，指兩市交流是為2026、2028的盧蔣互相拉抬，避免政治解讀、作文章，決定先暫緩參訪，先將市政顧好，尤其北市議會周五就要決定是否開臨時會蔣萬安專案報告，這個就是危機應變。

至於第二度延後台中參訪，會延期到什麼時間？據了解，目前還未討論。

蔣萬安

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