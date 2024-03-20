新聞眼／彈劾問責寬鬆 遇台南官員就轉彎

行政院前發言人陳宗彥「小芸案」調查報告昨天公布，台南市政府在賴清德主政時代赤裸裸的政治黑暗面，全攤在國人面前。陳宗彥雖辯稱自己不是監聽譯文中涉被性招待的「陳董」，但監委認為尚難採信。諷刺的是，監委明明直指陳宗彥涉不法，日前卻以懸殊比數否決彈劾案，如此寬鬆的問責標準，無怪監察院被譏「蒼蠅院」。

去年二月，當時民眾黨立委陳琬惠指控陳宗彥十二年前任職台南市府首長期間，與酒店業者過從甚密、多次不當接受性招待，要求行政院長陳建仁徹查；陳宗彥當晚即請辭。

陳宗彥下台，有無被酒店業者性招待，最是關鍵。依監察院調查，陳宗彥承認「小芸有空嗎？」的訊息是他所傳；但對監聽譯文中八度被性招待的「陳董」，否認就是本人。

昨天公布的調查報告，雖然陳宗彥否認是「陳董」，但監委認為，依據監聽譯文及WeChat聊天室二○一三年翻拍畫面，「陳董」就是任職於市政府且協助「縮短流程時間」者，顯然就是時任民政局長的陳宗彥，陳辯稱「陳董不是我」，尚難採信。

陳宗彥是否涉及刑事案件，仍有待檢方偵查；但從監委調查結果，顯然認定他是協助「縮短流程時間」者，涉有為酒店業者關說的不法行為。如此有失官箴，已非瓜田李下可解釋。依監察法，查案監委須迴避彈劾審查會議，但這樣的調查事實，卻被與會多數監委認為「沒問題」，甚至以二比十一的懸殊比數未通過彈劾 ，令外界大感不可思議。

猶記民進黨在去年立委提名期間，前副秘書長林飛帆因督導黨內性騷擾申訴案不力，在黨主席賴清德一聲令下，直接退選。林飛帆甚至不是本人犯性騷擾，僅是督導責任，就要付出相當代價；對比陳宗彥所涉不法，違失事實明顯，卻全身而退？

監委職司風憲，負有整飭官箴、糾彈不法的職責，但對官員涉及違法的糾彈，竟然遠不如政黨的標準，甚且，一再遭質疑彈劾案遇到台南官員就轉彎，這樣「只能拍蒼蠅、不敢打老虎」的監察院，如何讓民眾信任？