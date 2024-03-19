影／319槍擊案20年 呂秀蓮拜訪立法院司法法制委會盼重辦

319槍擊案屆滿20年，前副總統呂秀蓮前往立法院拜會司法法制委員會，要求重啟調查，委員會兩位召委國民黨立委吳宗憲、民進黨立委鍾佳濱，以及國民黨立委羅智強、民眾黨立委張啓楷一同接見呂秀蓮，並承諾將會跨黨派討論重啟調查一事。

呂秀蓮表示，自己也80歲了，但仍希望知道真相，槍擊案由於疑凶陳義雄死亡，因「被告死亡」不起訴簽結，真相一直未明。呂秀蓮提出五大疑點，包括國安局南部聯絡小組早已知道情資，為何沒有事先預防？時任刑事局局長侯友宜為何咬定「一槍二彈」？疑似槍手的陳義雄離奇死亡，行兇槍彈也未找到、李昌鈺的彈道鑑識有誤以及陳義雄絕非單獨犯案，呂秀蓮希望透過跨黨派力量，可以盡快找出真相。