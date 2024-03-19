快訊

支付不便將有解？ 陸央行開放赴華人士用數位人民幣

汪小菲笑容滿面現身法院 「被問與女友婚期」不發一語

T1聯盟／籃球「攻戰」大巨蛋歷史之爭 門票350元至4000元

另類藍白合！黃國昌同框侯友宜：若需要幫忙 義不容辭

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜今率領市府團隊到板橋區公所辦理行動治理座談會，民眾黨立委黃國昌也到場參與，稍早侯友宜熱情向黃國昌打招呼。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今率領市府團隊到板橋區公所辦理行動治理座談會，民眾黨立委黃國昌也到場參與，稍早侯友宜熱情向黃國昌打招呼。記者張曼蘋／攝影

新北市長侯友宜今率領市府團隊到板橋區公所辦理行動治理座談會，與轄內126名里長面對面座談。民眾黨立委黃國昌也到場參與，黃表示，前兩天跟侯聯繫，也請教是否方便來聽聽基層里長心聲，「若新北市政有需要幫忙，我們在國會一定義不容辭、全力以赴，非常感謝市長就答應了」。

黃國昌稍早受訪先是大讚侯友宜非常認真用心，在各區舉辦行動治理座談會，跟基層里長互動，「目前我的責任區在新北市，只要在立院時間允許，我希望能夠來參與」。

黃國昌也透露前兩天直接跟侯友宜聯繫，希望可以聽聽基層聲音。黃國昌說，非常感謝侯答應，他就可以來參加這個座談會，一方面聽聽板橋這邊里長對於新北市政上，反映民眾的心聲；另一方面也作為國會推動法案或政策的參考。

黃國昌表示，「侯友宜就是全新北的大家長」，也展現一定的風度跟高度，在城市治理問題上不分黨派，回到一般民生的議題，大家關切議題、中央地方不分黨派會是好事。

民眾黨立委黃國昌稍早受訪表示，目前他的責任區在新北市，只要在立院時間允許，希望能夠來參與。記者張曼蘋／攝影
民眾黨立委黃國昌稍早受訪表示，目前他的責任區在新北市，只要在立院時間允許，希望能夠來參與。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今率領市府團隊到板橋區公所辦理行動治理座談會，與轄內126名里長面對面座談，民眾黨立委黃國昌也到場參與。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今率領市府團隊到板橋區公所辦理行動治理座談會，與轄內126名里長面對面座談，民眾黨立委黃國昌也到場參與。記者張曼蘋／攝影

侯友宜 藍白合 黃國昌

延伸閱讀

總統大選後私人LINE「被消失」？ 侯友宜回應了

傳賴清德主張一次造完7艘潛艦 黃國昌：放話測風向

太陽花10周年 柯建銘：黃國昌昔鄙視國民黨今護航到底

民團籲侯友宜反對老舊核電廠延役 新北：需專業評估

相關新聞

獨／立院外交國防委員會擬五月蔡英文卸任前登太平島

蔡英文總統登不登太平島？國民黨立法院黨團今舉行記者會，呼籲蔡英文應如前總統陳水扁、馬英九登太平島，宣示主權。黨團副書記長...

楊金龍：裴洛西訪台、中共試射飛彈 金融兵推皆有演練

中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，關於我國金融韌性，中央銀行、財政部、金管會，針對美國眾議院議長裴洛西訪台、中國大陸試...

民調／韓國瑜滿意度過半 蔡英文、陳建仁均未達五成

台灣民意基金會今天公布最新民調，立法院長韓國瑜表現滿意度達5成2，不滿意3成4；行政院長陳建仁施政滿意度為4成8，不滿意...

總統大選後私人LINE「被消失」？ 侯友宜回應了

新北市長侯友宜總統大選後，近期積極回歸新北市政，在各區辦行動治理，不過卻有人發現，侯友宜從擔任新北副市長至今使用的私人L...

傳賴清德主張一次造完7艘潛艦 黃國昌：放話測風向

民進黨總統當選人賴清德支持潛艦國造政策，傳出已經表態一次造完7艘後續艦。民眾黨立委黃國昌今天說，面對重大的國家政策，不應...

高屏「寸水不讓」 陳其邁、潘孟安牽動2026南霸天之爭

高屏搶水大戰恐牽動2026「南霸天」之爭，高雄市長陳其邁接班人至今不明朗，民進黨立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆呼聲高，與準總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。