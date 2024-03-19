另類藍白合！黃國昌同框侯友宜：若需要幫忙 義不容辭

新北市長侯友宜今率領市府團隊到板橋區公所辦理行動治理座談會，與轄內126名里長面對面座談。民眾黨立委黃國昌也到場參與，黃表示，前兩天跟侯聯繫，也請教是否方便來聽聽基層里長心聲，「若新北市政有需要幫忙，我們在國會一定義不容辭、全力以赴，非常感謝市長就答應了」。

黃國昌稍早受訪先是大讚侯友宜非常認真用心，在各區舉辦行動治理座談會，跟基層里長互動，「目前我的責任區在新北市，只要在立院時間允許，我希望能夠來參與」。

黃國昌也透露前兩天直接跟侯友宜聯繫，希望可以聽聽基層聲音。黃國昌說，非常感謝侯答應，他就可以來參加這個座談會，一方面聽聽板橋這邊里長對於新北市政上，反映民眾的心聲；另一方面也作為國會推動法案或政策的參考。