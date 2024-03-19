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蔡英文要不要去太平島 陳其邁：應由國安團隊評估

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
在野黨呼籲蔡英文總統卸任前要去一趟太平島，高雄市長陳其邁認為，應該交由國安團隊整體評估比較適當。記者徐白櫻／攝影
在野黨呼籲蔡英文總統卸任前要去一趟太平島，高雄市長陳其邁認為，應該交由國安團隊整體評估比較適當。記者徐白櫻／攝影

國民黨今天再度開記者會，呼籲蔡英文總統要在卸任前前往太平島宣示主權。太平島屬於高雄市政府管轄，高雄市長陳其邁讚賞太平島很漂亮，是潛水最好的地方。他也表示，作為周邊負責任國家，應謹守維護和平的角色，而非做一些沒必要的政治性活動；蔡總統該不該去，應該由國安團隊整體評估比較適當。

高市府今天下午召開市政會議，媒體聯訪問及他對太平島的看法。陳其邁表示，太平島跟附近海域屬於中華民國領土與領海，但因為南海有中國不斷擴張及宣稱附近南沙領土等爭議，建立相關設施引發鄰國緊張。

陳其邁強調，「我們的立場是怎樣才能促成國際多邊合作、維護南海和平，這是政府應該要做的，我也希望整體南海問題，作為周邊負責任國家，應謹守維護和平的角色，而非做一些沒必要的政治性活動，南海周邊國家大家應該共同維護和平、共同負起責任」。

陳其邁說，到底誰去、該不該去，都應該由國安團隊整體評估比較適當。

陳其邁分享，他在總統府副祕書長任內去過太平島，那裏是潛水最好的地方、非常漂亮，只可惜上次去時全身乾乾回來，因為若要潛水必須過夜，隔天才能搭飛機，所以當時只能望洋興嘆。

太平島 陳其邁

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高屏「寸水不讓」 陳其邁、潘孟安牽動2026南霸天之爭

獨／立院外交國防委員會擬五月蔡英文卸任前登太平島

影／藍委要蔡英文登太平島 綠：其心可議

影／藍委籲：蔡英文應登太平島 宣示南海主權與和平

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