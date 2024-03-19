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中央檢討、甩鍋地方 藍籲改善出養制度

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨19日列舉衛福部在收出養、社工等方面的缺失，呼籲中央與地方一起強化社會安全網。（國民黨提供）
國民黨19日列舉衛福部在收出養、社工等方面的缺失，呼籲中央與地方一起強化社會安全網。（國民黨提供）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「虐童案的出養規定、社工高壓等問題，中央也有責任，要一起面對！」國民黨立委李彥秀指出，衛福部針對虐兒案的檢討報告僅有一頁半、4百多字，還不斷批評地方政府有缺失，非常不應該；國民黨台北市議員柳采葳強調，法規明定收出養服務為國家級政策，衛福部不該逃避責任。

需留住更多社工

國民黨19日召開「衛福部卸責推託，正視問題才能解決問題」記者會。李彥秀表示，108年受虐兒童通報數是40705人，經調查，受虐平均在台灣每年有11113人左右，過去連續三年，平均死亡的受虐兒大約20多位，現在全台灣接受兒少儲育服務的有27216人，代表台灣的兒少保護已經亮起非常嚴重的紅燈。

李彥秀強調，衛福部一頁半的檢討報告中只有400多個字，最後被不分執政黨、在野黨所有立委退回後，薛瑞元部長才道歉，但衛福部也沒有跟地方做好完整的溝通，包括醫生的專責制度。她表示，平均每一年大概有12%的社工缺口，社工高壓、高案量、高風險，如何留住社工人才，是政府當前最重要的工作。

保母管核有問題

柳采葳表示，法規明定收出養服務為國家級政策，中央的衛福部完全不檢討自己漏洞百出，卻只想卸責給地方，她認為，「把問題丟給別人，問題並不會不見，只有面對問題，才能解決問題」。

新北市議員黃心華提出三項問題，第一、中央政府委託且指定兒福聯盟從事收出養的媒介，但在中央監管的制度下出了恐怖保姆，令人質疑過去如何管理與考核？第二、中央如何透過這次機會，讓兒少法與相關法令的模糊地帶可以更加的明確化，且為何一定要通過社福單位才能進行媒介？

第三、從去年12月到現在，為什麼衛福部完全沒有聲音，直到媒體披露之後，衛福部才大張旗鼓檢討地方？他強調，中央與地方都應該務實檢討，衛福部也不應推卸自己作為中央主管機關的責任。

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社工 衛福部

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