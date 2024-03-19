高屏「寸水不讓」 陳其邁、潘孟安牽動2026南霸天之爭

高屏搶水大戰恐牽動2026「南霸天」之爭，高雄市長陳其邁接班人至今不明朗，民進黨立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆呼聲高，與準總統賴清德情同兄弟的屏東縣前縣長潘孟安多次被點名是熱門人選。綠營地方人士說，賴清德主政後，潘孟安是足以制衡陳其邁系統及其他派系的重量級活棋，但要考慮個人意願、空降高雄的正當性，牽動2026整體布局。

水資源攸關民生、農業需求，背後是產業、選票考量，水資源也是權力分配的一環，不論都會區或農業縣首長都是「寸水不讓」，高屏搶水大戰，牽動下屆高雄市長攻防戰。

文化部長史哲離開高雄市府逾一年，副市長懸缺未補，不少人揣測是陳其邁為接班人預留空間；新潮流系對高雄市長磨刀霍霍，潘孟安也是傳聞熱門名單，地方解讀不一。

一位民進黨高雄市資深議員說，潘孟安個性很拚、屏東執政成績不錯，但下屆港都市長局勢與2018年高雄市前市長陳菊卸任前的「百家爭鳴」情況不同，各派系各有布局；潘孟安若選高雄市長有點像「台北看天下」，不見得貼近地方心聲，賴清德520上任後會逐漸明朗。

藍營人士分析，國民黨立委柯志恩再度參選高雄市長幾成定局，民進黨若選擇空降人選，對柯志恩有利，潘孟安執政成績若好，屏東縣長周春米不會贏得辛苦，潘像高層用來提醒黨內不要過度競爭的活棋，陳其邁跟蔡英文總統關係好，又加上輔選有功，綠高層透過放話爭取主導權。

民進黨屏東縣立委鍾佳濱說，潘孟安任內政績卓著，未來不論是在地方還是中央服務，相信都能勝任愉快；尤其高屏屬於共同生活圈，如果未來受到賴清德重用，有機會更上層樓出任首長，帶領高屏共榮發展，當然樂見其成。

率先表態參選高雄市長的林岱樺說，民進黨有黨的機制，任何人願意關心高雄，都是很好的事情，她不評論傳聞人選。民進黨高市黨部主委許智善表示，只要是民進黨員、設籍在高雄，而且有心要為高雄打拚，黨部樂見優秀的人來參選市長，黨部尊重各界聲音。

民進黨屏東縣議員梁育慈說，高屏在區域政策有高度合作關係，重大交通政策、農特產行銷及觀光議題長年有跨域合作平台，政策問題要回歸專業討論，不能以扭曲政治立場看待，更與派系無關，「期待未來潘孟安在更好的位置繼續為國家、為家鄉效力」。

國民黨屏東縣議員黃明賢說，潘孟安應志在中央，在中央可以幫賴清德更多，高屏都是民進黨執政，看似一家，但裡外不一。