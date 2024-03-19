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藍拋恢復質詢要先道歉 綠嗆：韓國瑜擔待得起嗎？

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄。聯合報系資料照片
民進黨立委莊瑞雄。聯合報系資料照片

立法院會日前施政總質詢，有立委臨時改書面質詢，立法院長韓國瑜一路唱名，後續排定質詢的多位立委未能趕到議場，韓便宣布院會休息。對此，民進黨團表達抗議，要求恢復立委質詢權。傳出有國民黨立委拋出要恢復跳過的質詢先道歉，民進黨立法院黨團今天表示，國民黨這樣的主張會把韓國瑜嚇死，韓國瑜擔待得起嗎？

民進黨團幹事長吳思瑤表示，這是滿有趣的前提，立法院從來沒有誰要對誰道歉才能怎麼樣，昨天朝野協商也沒有提到這樣訴求，過程韓國瑜還表達說要來檢討改進，既然韓國瑜認為可以反省改進，國民黨委員施加壓力，讓可以解決的事情增加難度，民進黨團不樂見，也不隨之起舞。

民進黨團書記長莊瑞雄也說，要恢復國會議員質詢前，還要先跟韓國瑜道歉，請問韓國瑜擔待得起嗎？國民黨這樣的主張會把韓國瑜嚇死。

台灣民意基金會今天公布最新民調，韓國瑜滿意度達5成2，吳思瑤說，尊重每個民意調查，每個民調有時間點跟提問方法，從立法院最近的風波，從來沒有發生過開天窗，造成立委質詢跳號的情況，這點對韓國瑜表現不太滿意。

民進黨 立法院 韓國瑜

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