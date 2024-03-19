獨／立院外交國防委員會擬五月蔡英文卸任前登太平島

蔡英文總統登不登太平島？國民黨立法院黨團今舉行記者會，呼籲蔡英文應如前總統陳水扁、馬英九登太平島，宣示主權。黨團副書記長徐巧芯表示，若蔡英文不登太平島，立法院外交國防委員會將有登島安排，國民黨會負起相關的責任。

據了解，外交國防委員會召委馬文君已規劃，要趕在蔡英文卸任前的五月第二周其中一天，安排外交國防委員會登太平島，考察官兵生活設施及戰備情形。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘說，蔡英文悶不吭聲未表態，應該登島宣示維護南海和平及人道救援主張，陳水扁、馬英九曾在總統任內登上太平島，蔡英文應在任期結束前，前往太平島，可以親自主持南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程後的啟用典禮，尤其利用這次啟用典禮前往主持儀式，這是最佳時機，這項工程規畫目的是要將要將太平島建設成為海外人道救援與災害防救任務的前置基地，這也是蔡政府在國防政策藍皮書第8號報告中，關於人道救援與災害防救的重要主張與體現。

林思銘表示，贊同這樣的政策與建設，因此蔡英文應把握機會，排除萬難，勇敢的出去，讓各國知道這是人道救援的平台建設，並不會破壞區域的和平狀況，鄰國感到挑釁與威脅，是將台灣進步的價值實質落實在亞太區域的和平穩定，況且從國際政治的角度而言，台灣必須繼續積極找到新的突破口，同時爭取南海周邊國家的重視與認定，讓台灣成為維持南海和平不可或缺的存在。

國民黨立法院黨團副書記長羅智強說，捍衛主權，蔡英文不如陳水扁；捍衛海疆，蔡英文不如馬英九。蔡英文不要變成最無勇氣捍衛國格和主權的總統。我方在東海、南海、台海，馬政府執政時都有和平安定定錨，在東海推出東海和平倡議，台日簽訂漁業協議，確保漁民在台灣周邊海域的捕魚權利，也維繫和平穩定；台海部分，兩岸之間存在共機不越過台海中線的默契。不管是陳水扁時代或馬英九時代，都有行政部會首長至太平島訪視，蔡英文只有剛上任時有時任內政部長葉俊榮登島，總統都不重視主權，部會首長當然有樣學樣。

國民黨立委羅廷瑋說，蔡英文要有抗中保台的意義才願意登島，如果真的有抗中保台意義，相信蔡英文會搶先登島，難道什麼事情都要有抗中保台才願意做嗎？

徐巧芯表示，太平島是中華民國在南海當中，唯一實質統治的領土，面積為0.51平方公里，是南沙群島裡最大的島，大概是兩個台北的大安森林公園大，在島上有淡水，有種蔬菜也有肉品，足證太平島不是礁岩而是島嶼。在立法院外交國防委員會，她與召委馬文君討論，如果蔡英文沒有要登島，國民黨的召委會做安排，守護主權人人都能做，立法院也能做，未來在外交國防委員會會準備安排登上太平島的活動，到太平島視察，國民黨會負起相關的責任。