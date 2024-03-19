影／藍委籲：蔡英文應登太平島 宣示南海主權與和平
海巡署「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」今天舉行完工啟用儀式，太平島機場於二○○七年底完工後，陳水扁、馬英九均在總統任內登上太平島，並分別提出「南沙倡議」與「南海和平倡議」，近年南海再因中共海警與菲律賓船隻月初發生碰撞，讓南海局勢升高至近期高點，而蔡英文總統是否登島成為話題，國民黨團首席副書記長林思銘、副書記長徐巧芯與羅智強、立委羅廷瑋上午舉行「蔡英文登太平島宣示主權 有這麼難?」記者會，林思銘表示，大聲呼籲蔡英文總統應該要登上太平島宣示中華民國在南海唯一的海上主權，並宣告維護南海和平、以及人道救援的主張，蔡英文總統該應該把握機會、排除萬難的走出去，讓各國知道人道救援的平台建設並不會破壞區域的和平與軍事建設。
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