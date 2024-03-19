社工平均薪資約3萬7000元 黃健豪喊加薪5000元

虐童案受到矚目，外界開始關注社工問題。其實立法院法制局曾在民國111年4月提除「建立社會工作專業制度問題之探討」，但國民黨立委黃健豪認為內容過於高大上，黃健豪則提出三點建議，包括提高社工薪資、派出醫事背景人員陪同、中央、地方政府訪視資訊共享，才能真正解決社福問題。

立法院法制局提出的內容包括研議穩定民間社福機構資金來源措施、宜積極推動社工師專業證照制度、積極推動社工師職業尊重之社會共識。

黃健豪認為，這種解決方式太過倡導，譬如立法院法制局說要讓社會大眾更尊重社工，但這絕非一時半刻便可以達成，這是要社會一同達成共識的，譬如消防員救了許多人被看見，民眾慢慢就會尊重他們。而社工師每次上新聞都是發生壞事，默默付出都沒人看到，較難短期解決問題，政府太過理想化，不切實際。

黃健豪說，首先，中央、地方政府訪視進度應該要統整，而不是像現在一樣各做各的。像台北市政府一年訪視四次，但剴剴案從轉介保母至死掉才兩個多月，根本來不及處理。中央與地方政府雖然分別訪視，但應該資訊共享，讓社工增加更多判斷能力資訊。

黃健豪第二個提到加薪議題，他說，目前六都社工缺額約12%，人數大概是1萬7千多人，平均薪資約3萬7000元，政府應該為這些社工加薪5000元，以現階段的人數推算，一年約支出10億元左右，卻可以大幅提升社工環境，吸引更多民眾加入社工一職。

黃健豪表示，社工養成環境有專一性，不過較為缺乏醫事相關知識。建議未來社工探視幼童時，可以帶著有醫事相關背景的專業人員陪同，譬如職能治療師、物理治療師等，這些專業人員在養成過程有一定程度的醫事知識，如果發現幼童受傷，可以判斷孩子的傷口是從何而來。