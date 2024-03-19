偵查不公開？ 藍、白質疑法務部

立法院司法及法制委員會昨天就偵查不公開邀法務部等機關報告，不少藍營立委認為，包括三中案在內，不少政治案件都有洩密，但無人受處分。法務部長蔡清祥說，偵查不公開檢討確有精進空間，偵查中案情若外洩，如有必要宜由檢方說明。

檢察官出身的司委會召委吳宗憲提及新竹市長高虹安案，指去年四月起訴前即有媒體預告檢調心證已成、起訴在即。吳說，檢察官的澄清邏輯是自清，但對當事人的名聲則認為不重要，才讓外界獵巫。

吳宗憲說，二○一九年成立的「偵查不公開檢討小組」效果不怎樣，據他了解，許多資訊來自於媒體臆測，但檢調卻不跳出來解釋；法務部要認真思考是怎麼一回事。

國民黨立委羅智強說，監察院二○一九年曾就「三中案」的偵查提出調查報告，指前總統馬英九接受偵辦時，檢方違反偵查不公開，且嚴重侵犯人權；最近有關新竹縣長楊文科被查辦的案子，也有媒體鉅細靡遺報導，「難道是法務部開記者會昭告的嗎？」

民眾黨立委黃國昌表示，他去年檢舉im.B詐欺案，安排證人到地檢署陳述，案情就全部被披露出來。

蔡清祥說，法務部會要求辦案人員遵守偵查不公開；各地檢署都規畫有採訪區域，有要求記者在限制區內採訪，但各地檢署做法不同。