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參選區黨部主委資格卻不符 藍議員爆料稱黨籍被黑箱搬運

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨新北市29區黨部正陸續改選主委，新北市議員吕家愷參選樹林區黨部主委，卻被告知因黨籍不在樹林而無資格。圖／取自吕家愷臉書
國民黨新北市29區黨部正陸續改選主委，新北市議員吕家愷參選樹林區黨部主委，卻被告知因黨籍不在樹林而無資格。圖／取自吕家愷臉書

國民黨新北市29區黨部正陸續改選主委，新北市議員吕家愷參選樹林區黨部主委，卻被告知因黨籍不在樹林而無資格。呂氣憤表示，自己早將黨籍遷到樹林，不知為何被偷遷到鶯歌；國民黨新北市黨部主委黃志雄說明，呂的黨籍現在確實在鶯歌，會先受理登記，後續再釐清黨籍與資格情況。

2026新北市長之戰引發討論，民進黨5月地方黨部主委改選，被視為派系布局的指標一戰，執政的國民黨雖然沒有要改選市黨部，但也將於3月底前完成區黨主委改選。目前各區已陸續在改選作業，當中不少年輕民代表達意願，有共識而順利就任，但也有的卻出現爭議。

吕家愷表示，自己今天登記參選新北市樹林區黨部主委，盼有機會承擔起更大的責任，但後來卻遭告知資格不符合；他批評，如果是為了延續地方家族勢力，或是為了個人利益要來技術性勸退的，請他們也要能要理解年輕人願意付出的抱負與決心。

吕家愷說明，他被告知自己黨籍在鶯歌區，因此不能參選樹林區黨部主委，但自己明明早就將黨籍遷到樹林，也早就在擔任樹林區黨部副主委，黨籍如今卻不知道被誰偷偷改回鶯歌區。退一萬步來說，他今天責任區就是土樹三鶯，工作區也在樹林，怎麼會有這樣不符資格的奇怪情況？

吕家愷認為，如此方式是故意要將他「搓掉」，很不民主，黨部為什麼要如此封閉？應該要透過公平競爭，哪怕是協商都好。最後雖然有登記成功，但好像一副是被施捨、放寬條件而來的資格；如果他今天不公開說，是不是就會被黑箱？

黃志雄指出，吕家愷現階段黨籍就是在鶯歌，也不知道為什麼會有遷來遷去的情況，目前會先接受登記，但黨籍與資格還要做後續釐清，這很單純，就是照著制度走。

黃志雄表示，新北29區黨部正陸續做相關改選作業，有的連任、有的找不到人、有的有競爭須協調、也有的有共識直接出任，相關作業會在月底前完成。

國民黨新北市黨部。圖／本報資料照片
國民黨新北市黨部。圖／本報資料照片

國民黨 黃志雄

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