陳重文涉貪案爭議 北市白營要求蔣萬安專案報告

台北市議員陳重文疑收受承攬警用監視器業者賄賂，法院裁定200萬元交保。民眾黨台北市議會黨團今天要求，市長蔣萬安應於議會臨時會進行專案報告，北市府也應展開調查。

國民黨籍台北市議員陳重文近日被控圖利警用監視器業者，遭台北地檢署聲押，隨後台北地方法院裁定以新台幣200萬元交保。事件發生後，引發各界高度關注。

民眾黨團下午發布新聞稿表示，監視器採購案所涉及資金龐大，其程序透明度及合法性受到質疑，為保障市民利益，台北市政府必須對此進行嚴格審查，蔣市府需就相關項目的編列預算、選擇廠商過程和實施細節，向公眾作出全面解釋，以消除外界疑慮。

此外，除釐清和廠商間的關係外，北市府還應主動檢討決策過程，特別是在項目實施中是否存在浪費資源、圖利廠商或不當使用稅金的情形，這不僅關係到資金的合理運用，也牽涉到北市府的公信力及效能。

民眾黨團要求，蔣萬安應在臨時會期間向台北市議會提出專案報告，詳細說明監視器採購案的各項疑義及後續改善措施，報告內容應包括預算編列的合理性、協商過程透明度的調查結果和北市府決策合理性審查等。

民眾黨團強調，任何公共項目的實施都應該基於公開、公正的原則，並且嚴格遵守法律規範，敦促蔣市府嚴肅看待此次爭議，並採取必要措施，以恢復市民對北市府的信任，確保公共資源的合理使用和管理。