影／戴羅素首次以史瓦帝尼新總理身分訪台 期待此行成果豐碩
我國非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素伉儷應我國政府邀請，於今天率團抵台訪問，這也是戴羅素首次以總理身分訪台，訪團搭乘阿聯酋航空EK-366航班於下午3時46分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮也親自到桃機B9國賓門接機。戴羅素表示，非常高興時隔數年再次回到台灣，期待此行獲致豐碩成果，在未來持續發揮效益。
史瓦帝尼王國總理戴羅素（H. E. Russell Dlamini）表示，非常高興時隔數年再次回到台灣，在此誠摯地感謝台灣政府安排此行並隆重接待。他指出，這趟旅程是為了加強台灣與史瓦帝尼王國間長久的雙邊關係，期待此行獲致豐碩成果，在未來持續發揮效益。
外交部稍早發布新聞稿指出，我國非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素伉儷應我國政府邀請，於今天率團抵台訪問。戴羅素此行是自去年11月接任總理後首次訪台，訪團成員除總理夫人琵莉蕾外，史國天然資源暨能源部部長隆寇凱拉親王與夫人伊梅妲，以及總理府政務次長史都華等內閣重要成員也一同隨團來訪。
我國政府至為重視戴羅素此次來訪，蔡總統、副總統賴清德及行政院長陳建仁將分別接見，外交部長吳釗燮也將設宴款待。此外，戴羅素另將拜會台灣中油股份有限公司桃園煉油廠及台灣世曦工程顧問股份有限公司等企業，討論我國協助史國興建戰略儲油槽等合作計畫細節。
外交部也提到，訪團也將出席外交部及中華民國對外貿易發展協會訂於3月20日下午在台北喜來登大飯店舉辦的「史瓦帝尼投資商機說明會」，親向我國業者介紹史國在非洲優越的地理位置以及具有各項關稅優惠的優勢，邀請我商選擇將史國作為拓銷非洲的產品基地。訪團此行也將搭乘高鐵前往台南，參訪國立成功大學及該校防災研究中心，及參觀台南台鋼獵鷹籃球隊主場館。
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