【重磅快評】喊卡政策政躺3年 全民花幾億埋單什麼？

國民黨立委許宇甄質疑數位身分證計畫總支出經費是14億元，內政部卻誤導民眾只需賠償2.8億元。立院內政委員會今通過臨時提案成立調閱小組，盼儘速釐清真相，追究責任。其實去年審計部就提醒行政院，還算出「衍生費用」約1.4億元。喊停多時的政策遲不處理，大官們卻只在意「全民埋單」的用語，調閱小組真該好好查查這筆帳，至少讓全民知道到底埋單了什麼？

許宇甄指出，內政部在2019年1月提報數位身分證換發計畫，同年6月行政院通過四年總經費48.9億元計畫，截至2023年累計執行7億1223萬元，2020年中央印製廠編列4億1804萬元，合計是11億3028萬元；今年初工程會與廠商完成仲裁，同意2.8億元和解，政府總支出經費是14億1028萬元，她質疑內政部林右昌先前表示「賠償2.8億元已是最好的結果」是誤導民眾。

林右昌解釋，因當初仲裁賠償金額是10億元，金額降到2.8億元，這是在這一兩年的時間裡共同努力的結果。而必要費用是因為機器必須維護，維持良好狀態。他也強調，計畫是暫停，不是終止，而且這是從馬英九政府以來延續性的政策。當初暫緩推動有兩個決議，第一是要成立專責獨立機關，第二就是要有個資專法。

「政策延續性」果然是個好理由，林右昌搬出「馬維拉」也不意外。只是民進黨要推政策既未充分溝通、朝野也沒有共識，政策未經評估就急著上路，如今面對鉅額賠償，怎好意思推給前朝？連賠償也要用和解字眼代替，大官們硬拗這不是全民埋單，2.8億元不是全民埋單，難道是官員埋單？

其實，監察審計部早就注意到數位身分證計畫的問題，去年七月還提醒行政院注意因契約暫停執行衍生增加費用，當時算出來的金額為1億3862萬餘元。審計部還叮嚀，日後倘若續推換發計畫，行政院宜督促內政部與中央印製廠針對換發製證單價重新協調議價，以減少「不經濟支出」。

內政部曾於2022年12月函行政院請示換發數位身分證的明確政策，但行政院遲未回覆。然而，行政院早在2021年1月就決議暫緩推動數位身分證計畫，如果官員決策夠明快，迅速釐清權利義務關係，廠商損失、衍生費用必然減少，審計部算出的衍生增加費用必然不到1.38億元，即使和解，賠償金額也不至於高至2.8億元，難道多花的錢不是民脂民膏？

審計部用「減少不經濟支出」期待未來推動政策能夠研謀妥善處理，用詞客氣，其實真正的意思就是浪費公帑。但「減少不經濟支出」更應追溯內政部2019年1月提報新式身分證換發計畫到行政院在2021年1月決議暫緩推動，三年過去了，其間政府既未成立專責獨立機關，也沒有立專法，其間到底發生什麼事，有沒有人怠忽職守？即使這幾億元由全民埋單，帳還是得算個清楚。