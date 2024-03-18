太陽花學運十年後 台灣年輕人仍有感嗎？

2014年的今天（3月18日），數十名學生衝進議會，佔領立法院議場長達24天，正式揭開「太陽花學運」的序幕。

這場運動的導火線，來自於台灣政府未經逐條審查就試圖通過兩岸服務貿易協定，引起廣大青年不滿。 抗議人士認為，這項協議不僅會損害台灣經濟，更會為中國提供更多在政治方面控制台灣的籌碼。

3月30日，數十萬人聚集在台北街頭示威，聲援學生的訴求，並控訴時任的國民黨馬英九政府「黑箱」。 面對極大的反彈聲浪，馬英九政府最終宣布收手，有關服貿的審議擱置至今。

十年過去，曾站在「反服貿」浪尖上的「千禧世代」以及更年輕的「Z世代」，仍在感受著這場大規模公民不服從活動的餘波。 當年因太陽花學運而起的青年倡議浪潮，如今如何持續影響台灣的下一個世代？

年輕人爭取政治話語權

當年的學運領袖林飛帆認為，這場運動是一個關鍵的分水嶺，讓台灣人民實際意識到自己有力量去影響政府的決策。

「原本台灣與中國的關係幾乎都是由一小群的政治精英決定的。」現年35歲的林飛帆告訴DW，2014年的太陽花學運表明，台灣年輕人希望在兩岸問題上擁有發言權。

當時已是馬英九第二屆任期，許多年輕一代對國民黨執政下，台灣民主可能逐漸被中國侵蝕感到擔憂，包含在太陽花學運之前，就有學生抗議大量投資中國的旺旺中時媒體集團，欲併購台灣媒體公司中嘉網路。

這些走上街頭的年輕人，多數在當時都只是20歲出頭的學生，他們經常被上一代的長輩批評為抗壓性差、對政治冷感的「草莓族」，但這場運動不僅打破了這個刻板印象，也創造出了一個新的世代標籤——「天然獨」，意指這一代的年輕人不再有「中國人」的身份認同，而理所當然地認為自己是台灣人。

服貿話題回鍋 「後太陽花世代」有感嗎？

自太陽花學運之後，民進黨連續在台灣總統大選擊敗國民黨並執政至今。 然而，在今年1月的大選中，即便獲得史無前例的第三任期，民進黨對國民黨的勝負差距卻明顯縮小。

這一次，民進黨的賴清德只獲得了約40%的總統選票，顯示大多數台灣選民將票投給了支持主張與中國加強關係的反對派。其中柯文哲領導的民眾黨尤其受到矚目，他們得到了Z世代、也就是1997年後出生的年輕人大力支持。

太陽花運動的參與者、《破土》雜誌的創始人丘琦欣（Brian Hioe）告訴DW，「現在千禧世代對Z世代非常關注」，而關注的核心問題是——「Z世代會同樣積極參與政治嗎？」

在2024大選前的競選期間，台媒報導柯文哲在黨內提出了重啟服貿協定的想法，在台灣引起軒然大波。 近期柯文哲出面強調僅為內部討論，從未公開提出，批評媒體的報導是「抹黑」、「抹紅」。

但事實上，台灣大眾可能完全支持重啟服貿。 在2014年，許多人認為他們抗議的並非服貿本身，而是政府試圖推動協定通過的方式是「黑箱」的。另外也有部分聲音支持兩岸服貿協定，認為太陽花學運破壞了中國市場可能為台灣服務業帶來的利多，包含稅收減免及更廣大的市場。

除了兩岸政策之外，柯文哲過去的諸多發言也曾引發同性婚姻和性別平等議題的爭議，被台灣部分年輕人視為立場右派、趨於保守的政治人物。

太陽花學運當時的發言人之一賴郁棻，參與運動時才18歲。 她告訴DW，看到更年輕的一代「支持一個民粹主義政治家」，確實令人擔憂，但台灣並不是唯一出現這種現象的地方。

「你可以看到在歐洲、美國、韓國和日本，許多年輕選民現在傾向於投票給右翼、更保守、更傳統的政治家。」她向DW補充道：「年輕男性和年輕女性之間（的想法）也存在分歧。」

曾為太陽花運動整理英文口述史的丘琦欣分析，對於更年輕的世代來說，在他們成年後，台灣一直都是由民進黨執政，國民黨反而顯得相對弱勢。對他們而言，自然會希望看見政壇發生變化，並將焦點放在民進黨執政下的民生問題。此外，在Z世代的認知中，中國向來是僅次於美國的世界強國。相較之下，見證了中國迅速崛起的千禧世代，對中國的野心和日益擴擴大的威脅似乎更有感。

Z世代怎麼看太陽花學運？

今年19歲的台灣大學生李承璦說，太陽花學運對她而言是一個啟發，提高了她對兩岸議題的認識。 2014年，年僅9歲的她被父母帶去參加數十萬人在台北街頭的示威遊行，支持學生領袖。

「我真的是從太陽花開始去關注政治，」她告訴DW：「我覺得太陽花激勵了很多年輕人，讓年輕人知道說，當我們團結在一起去做某一件事情的時候， 是很有力量的。」

除了太陽花學運之外，李承璦說其實近十年來發生的各種事件，都讓她的世代逐漸注意到「我們跟中國是不一樣的」。 而她身邊多數同輩的政治啟蒙，來自於2019年的香港「反送中」運動。 她補充道：「看到香港的新聞，都會很難過、掉眼淚等等⋯⋯就會發現我們治理國家的方式跟中國真的很不一樣。」

現在，就讀歷史系的李承璦說，她常在與同學聊天時「偷渡」政治或社會議題。 「也不能說我的觀點是最正確或最好，但我很享受跟大家討論的過程，」她說： 「這是我喜歡去參與政治的方式。」

（DW記者陳傑銘James Chater對此文有貢獻）

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