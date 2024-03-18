被誣指勾結黑道！網軍公司3人遭訴 藍委邱若華盼還公道

桃園市第6選區立委候選人邱若華選舉期間遭網路攻擊，以製作惡意梗圖、散布謠言及恐嚇言論的方式，形塑邱若華與黑道掛勾等負面形象。桃園地檢署接獲情資，調查發現為網軍公司創建137個人頭帳號惡意操作，今偵結依違反選罷法起訴歐姓公司負責人等3人。對此邱若華回應，對於選舉期間的不實攻擊，期盼接下來的司法過程能還公道。

檢方調查，暱稱「空軍總裁」的38歲歐姓男子為網軍公司負責人，一名37歲陳姓男員工，為第11屆立委選舉桃園市第6選區立委候選人趙正宇的友人，陳男在選舉期間居中介紹不知情的趙正宇與歐男簽約，替他進行選舉網路行銷，接著歐男及陳男再與20歲黃姓男員工共謀，由陳男編纂有關邱若華輔選團隊負面文字，由歐男協助、指示黃男製作網路攻擊梗圖，利用公司創建的137個臉書人頭帳號，在邱若華輔選團隊臉書下大量張貼記載過去黑道背景等負面新聞，並散布暗指「如未支持予邱若華，段樹文將有開槍之舉」的恐嚇公眾言論。

經桃檢查明，持搜索票前往網軍公司搜索，並拘提歐姓、陳姓及黃姓被告等人到案。今檢方偵結，認歐姓負責人、陳男及黃男涉犯公職人員選舉罷免法第104條第1項之意圖使人不當選以文字圖畫散布謠言或不實事項；刑法第151條恐嚇公共安全、同法第210條、第216條、第220條行使偽造準私文書、同法第310條第2項加重誹謗等罪嫌，依法起訴。

對此邱若華回應，對於選舉期間的不實攻擊、雇用網路公司，期盼接下來司法過程能還給她和選舉團隊一個公道。如今台灣的選舉制度成熟，選舉的初衷是為了選賢與能，透過政見說明法案、爭取地方建設，選民都能自己判斷，而不是只靠抹黑、雇用網路公司攻擊打擊候選人，強烈拒絕不實造謠、攻擊，應讓選舉品質乾淨，公平競爭。