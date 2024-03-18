快訊

五億生是同志？高中導師駁：他暗戀女生一年 氣男性好友打屁股

申購熱翻天！00940募到底多少？ 答案揭曉

羅智強控三中案洩密簽結了事 蔡清祥：檢警都有人被查洩密

柯文哲稱「藍綠聯合汙錢」 簡舒培：為蹭聲量抹黑 要求柯道歉

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨黨團總召簡舒培批評，民眾黨主席柯文哲為了蹭聲量，無端抹黑認真做事的議員，要求柯應為不當言論道歉。本報資料照片
民進黨黨團總召簡舒培批評，民眾黨主席柯文哲為了蹭聲量，無端抹黑認真做事的議員，要求柯應為不當言論道歉。本報資料照片

國民黨台北市議員陳重文因涉嫌護航監視器業者，北檢15日兵分多路搜索並羈押陳，北院裁定200萬交保；民眾黨主席柯文哲日前批「藍綠聯合汙錢，財團勾結議會，詐取國家錢財」。民進黨北市議會黨團今聲明，柯為蹭聲量亂潑髒水，抹黑認真監督議員，要求柯應為不當言論道歉。

「抗議柯文哲為蹭聲量無端抹黑。」民進黨黨團總召簡舒培表示，民進黨團依法嚴審預算，地方制度法規定，台北市政府所提預算，議會僅能「刪預算」，無權「增加預算」，何來詐取國家財產之說？若柯認為過去8年警局監視器所編預算不合理，為何仍將不合理預算送交議會審查？

簡舒培說，柯文哲稱「財團勾結議會」更是荒謬，市府年度預算編列，須經市府內部三級三審並通過市政會議方能送入議會審查，柯過去8年對於台智光網路傳輸費預算編列金額，依據為何？可曾與業者進行談判？

簡舒培指出，民進黨團依法嚴審預算，若柯於任內發現任何弊端，應將相關證物送交檢調，而非在爆發弊端後，為蹭聲量亂潑髒水，以「藍綠聯合汙錢」言論，抹黑認真監督市府的議員，民進黨團要求柯文哲應就不當言論道歉。

聲明中也提到，郝市府通過台北光纖建置案，與台智光簽訂為期 25年合約，並要求市府轄下各單位的網路服務需優先向台智光公司租用。針對此喪權辱市、放任廠商坐地起價的條款，2015年民進黨團就曾指出恐有弊端，要求柯文哲深入調查，柯事後稱「忍耐了 8年」，除了忍耐外，8年間又做了什麼？

聲明表示，王世堅及林世宗均為民進黨資深議員，長期監督郝前市府與台智光公司所簽訂不平等合約，並於黨團會會議時分享看法。民進黨的運作，均聽取並尊重資深議員之見解，達成共識後共同行動，審查預算時也多次要求刪減相關預算，為市府爭取合理網路傳輸租用費用，絕非毫無作為，也絕不負市民所託。

聲明最後要求市長蔣萬安應盡速檢討「北市光纖建置案」合約，勿讓市府續當提款機。現在議會他黨議員因涉相關事端，檢調偵辦中，但也凸顯郝前市府與台智光所簽訂之合約長25年、優先租用等不合理條款的荒謬，市府團隊應立即就合約內容全面檢討，若租用網路台智光無法給合理價格，市府也不該再被綁架被台智光當「提款機」。

柯文哲 民進黨 議員

延伸閱讀

柯文哲稱藍綠聯合污錢 北市綠營批為蹭聲量抹黑

【重磅快評】流量王變流浪王 柯文哲小草宛如牆頭草

柯文哲稱台智光綁架忍8年 綠轟非局外人白反擊使壞裝笨

柯文哲給黨員公開信 轟綠雙標「是台灣社會不能和諧最大癥結」

相關新聞

議員轟台智光25年「肥約」保底百億 蔣萬安回應了

國民黨議員陳重文涉貪案，引發各界關注北市府在前市長郝龍斌任內與台智光簽署的25年合約，社民黨議員苗博雅質疑，2012年北...

藍委批誤導數位身分證只賠2.8億 林右昌：延續性政策

民進黨政府推動數位身分證，卻因資安爭議緊急喊卡。國民黨立委許宇甄今天質詢時指出，為了數位身分證總支出經費是14億元，內政...

立院協商回復質詢權 藍定調綠不向韓國瑜道歉就免談

立法院長韓國瑜今天中午召集國民黨、民進黨、民眾黨立法院黨團開會討論上周五（15日）院會時，立委沒有趕上點名失去總質詢機會...

「剴剴」追思卡片、花遭移除惹議 衛福部：已成立專區

一歲男童「剴剴」疑遭保母凌虐致死，不少民眾自發到衛福部等地獻花及卡片致意，但卻傳出這些東西一夜間消失，國民黨立委徐巧芯質...

被誣指勾結黑道！網軍公司3人遭訴 藍委邱若華盼還公道

桃園市第6選區立委候選人邱若華選舉期間遭網路攻擊，以製作惡意梗圖、散布謠言及恐嚇言論的方式，形塑邱若華與黑道掛勾等負面形...

虐童案延燒 藍委批蔡政府6年407億社會安全網補在哪？

國民黨立法院黨團今天針對待出養幼童被保母虐死案召開記者會，痛批衛福部，指該虐童案發生三個月，中央政府竟沒有開會檢討，民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。