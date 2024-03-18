柯文哲稱「藍綠聯合汙錢」 簡舒培：為蹭聲量抹黑 要求柯道歉

國民黨台北市議員陳重文因涉嫌護航監視器業者，北檢15日兵分多路搜索並羈押陳，北院裁定200萬交保；民眾黨主席柯文哲日前批「藍綠聯合汙錢，財團勾結議會，詐取國家錢財」。民進黨北市議會黨團今聲明，柯為蹭聲量亂潑髒水，抹黑認真監督議員，要求柯應為不當言論道歉。

「抗議柯文哲為蹭聲量無端抹黑。」民進黨黨團總召簡舒培表示，民進黨團依法嚴審預算，地方制度法規定，台北市政府所提預算，議會僅能「刪預算」，無權「增加預算」，何來詐取國家財產之說？若柯認為過去8年警局監視器所編預算不合理，為何仍將不合理預算送交議會審查？

簡舒培說，柯文哲稱「財團勾結議會」更是荒謬，市府年度預算編列，須經市府內部三級三審並通過市政會議方能送入議會審查，柯過去8年對於台智光網路傳輸費預算編列金額，依據為何？可曾與業者進行談判？

簡舒培指出，民進黨團依法嚴審預算，若柯於任內發現任何弊端，應將相關證物送交檢調，而非在爆發弊端後，為蹭聲量亂潑髒水，以「藍綠聯合汙錢」言論，抹黑認真監督市府的議員，民進黨團要求柯文哲應就不當言論道歉。

聲明中也提到，郝市府通過台北光纖建置案，與台智光簽訂為期 25年合約，並要求市府轄下各單位的網路服務需優先向台智光公司租用。針對此喪權辱市、放任廠商坐地起價的條款，2015年民進黨團就曾指出恐有弊端，要求柯文哲深入調查，柯事後稱「忍耐了 8年」，除了忍耐外，8年間又做了什麼？

聲明表示，王世堅及林世宗均為民進黨資深議員，長期監督郝前市府與台智光公司所簽訂不平等合約，並於黨團會會議時分享看法。民進黨的運作，均聽取並尊重資深議員之見解，達成共識後共同行動，審查預算時也多次要求刪減相關預算，為市府爭取合理網路傳輸租用費用，絕非毫無作為，也絕不負市民所託。

聲明最後要求市長蔣萬安應盡速檢討「北市光纖建置案」合約，勿讓市府續當提款機。現在議會他黨議員因涉相關事端，檢調偵辦中，但也凸顯郝前市府與台智光所簽訂之合約長25年、優先租用等不合理條款的荒謬，市府團隊應立即就合約內容全面檢討，若租用網路台智光無法給合理價格，市府也不該再被綁架被台智光當「提款機」。