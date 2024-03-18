非洲友邦史瓦帝尼國總理訪台 蔡總統、賴清德分別接見

我國非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素（H. E. Russell Dlamini）應我國政府邀請，3月18日下午率團抵台訪問，外交部表示，蔡英文總統，和副總統賴清德將分別接見。

外交部指出，戴羅素去年11月接任總理後首次訪台，訪團成員除總理夫人琵莉蕾（Madame Philile Dlamini）外，史國天然資源暨能源部部長隆寇凱拉（H.R.H. Prince Lonkhokhela）與夫人伊梅妲（Inkhosikati LaMabuza Emelda），以及總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等內閣重要成員，都將隨團來訪。

外交部表示，我國政府至為重視戴羅素來訪，蔡英文總統、副總統賴清德，及行政院長陳建仁分別接見，外交部長吳釗燮設宴款待。戴羅素將拜會中油桃園煉油廠及世曦工程顧問公司等企業，討論我國協助史國興建戰略儲油槽等合作計畫細節。

外交部說，戴羅素將出席外交部及中華民國對外貿易發展協會，3月20日下午在台北喜來登大飯店舉辦的史瓦帝尼投資商機說明會，向我國業者介紹史國在非洲優越的地理位置，以及具有各項關稅優惠的優勢，邀請我商選擇史國作為拓銷非洲的產品基地。訪團將搭乘高鐵前往台南，參訪國立成功大學及防災研究中心，參觀台南台鋼獵鷹籃球隊主場館。

外交部表示，史瓦帝尼王國政府多年來持續在各個國際場域，發言力挺台灣的國際參與，戴羅素去年11月上任後，同年12月代表史國出席聯合國氣候變化綱要公約第28屆締約方大會（UNFCCC COP28）氣候行動峰會，在會中為台灣執言，以具體行動展現對台灣的支持，外交部對此表達誠摯謝意。

外交部指出，繼史國外交暨國際合作部部長戴柏莉（H.E. Pholile Shakantu）1月31日訪台後，史國政府最高行政首長的戴羅素，短期內率團訪台，彰顯兩國堅實邦誼。外交部持續與史國政府密切合作，深化兩國在所有領域的互動交流，以增進兩國人民的共同福祉。