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柯文哲稱藍綠聯合污錢 北市綠營批為蹭聲量抹黑

中央社／ 台北18日電

國民黨台北市議員陳重文涉貪污罪，前台北市長柯文哲批藍綠聯合污錢。對此，民進黨台北市議會黨團今天表示，民進黨團所有成員皆依法嚴審預算，抗議柯文哲為蹭聲量無端抹黑。

陳重文近日被控圖利警用監視器業者，遭台北地檢署聲押，隨後台北地方法院裁定以新台幣200萬元交保。前台北市長、民眾黨主席柯文哲受訪時表示，當年曾開記者會抨擊此事，指國民黨跟民進黨在他還沒下台就聯合污錢，而且是財團勾結議會、詐取國家錢財。

民主進步黨台北市議會黨團今天發布新聞稿表示，針對柯文哲為創聲量的上述不當發言，特做出3點聲明。

首先，「民進黨團依法嚴審預算，抗議柯文哲為蹭聲量無端抹黑」，依據地方制度法第40條，議會對於台北市政府提出預算案不得為增加支出之提議，換言之，對於北市府所提預算，議會僅能「刪預算」，無權「增加預算」，何來詐取國家財產之說。

黨團指出，若柯文哲認為過去8年警局監視器所編預算不合理，為何仍將不合理預算送交議會審查，其所稱「財團勾結議會」 更是荒謬，北市府年度預算編列，須經北市府內部三級三審並通過市政會議後才能送入議會審查，直批柯文哲執政8年對於台智光網路傳輸費預算編列金額，依據為何、可曾與業者進行談判。

新聞稿說，民進黨團成員依法嚴審預算，若柯文哲任內發現任何弊端，應將相關證物送交檢調，而非在爆發弊端後，為蹭聲量亂潑髒水，抹黑認真監督北市府的議員們，要求柯文哲應就不當言論道歉。

其次，「民進黨議員們長期關注北市監視器建置案弊端，黨團全力支持」，指前台北市長郝龍斌時期所通過的台北光纖建置案，與台智光簽訂為期25年合約，並要求北市府轄下各單位的網路服務需優先向台智光租用。針對此喪權辱市、放任廠商坐地起價條款，黨內市議員林世宗在2015年時就曾指恐有弊端，要求柯文哲深入調查，但柯文哲任內8年又做了什麼。

新聞稿表示，民進黨議員們審查預算時多次要求刪減相關預算，為北市府爭取合理網路傳輸租用費用，絕非毫無作為，也絕不負市民所託。

新聞稿指出，台北市長蔣萬安應儘速檢討「北市光纖建置案」合約，勿讓北市府續當提款機；因此案檢調仍在偵辦中，但也凸顯郝前市府與台智光所簽訂的不合理條款合約，蔣萬安與北市府團隊應立即就合約內容全面檢討，若有不合理情形，蔣市府也不該再被綁架，成為台智光的「提款機」。

柯文哲 民進黨

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