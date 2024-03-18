【即時短評】金廈海域風波未止 三個未明確的執法紅線

金門、馬祖近期接連有大陸漁船船員落海，兩岸啟動協同搜救之際，陸方海警艦艇接連進入禁止限制水域常態化執法，事件升高到主權爭議，欲小不易，兩岸勢必就禁限水域管轄權展開長期對抗，但第一線執法紅線在哪？當事件過去，陸方海警船越境執法「常態化」成既存事實時，賴政府真有能力護衛台灣主權、安全與利益嗎？

蔡賴交接之際，陸方一再試探灰色地帶。國防部長邱國正日前重申「第一擊」定義，金廈禁、限制水域等狀況將納入國際武裝衝突法「交戰規則」（ROE）討論，並表示「若有外來物逾越我方領空、領海，警告後若不配合，會有應對辦法。」目的是要避免模糊空間。

但當大陸漁船進入苗栗外海捕魚、海警頻闖我禁限水域執法時，從軍事執法到管轄執法，第一線人員要如何捍衛主權又避免擦槍走火？

近期三種情境在一個月內頻繁發生。第一種是大陸漁船進入台灣禁限水域，現行是依照兩岸人民關係條例第30條、施行細則第42條予以驅離、警告；第二種情形是，台灣海巡與大陸海警在台灣禁限水域對峙，是否適用上述條文，在此敏感時機之下，若先出手是否得利，雙方應如何是好？都仍有解讀空間。

第三種樣態則是大陸海警船在台灣禁限水域攔檢我方漁船，以執法等實際作為建立管轄權以支撐主權時，我方在實務上如何保護漁民在禁限水域不受陸方侵擾？另一方面，當大陸海警一再登檢台灣漁船時，是否會造成管轄權之既定事實，當事件過去後是否來得及挽回？

過去8年兩岸敵意螺旋不斷升高，賴清德當選總統後，陸方以各種方式測試民進黨底線，未來雙方緊張情勢只會增加不會減少，恐怕不是文字遊戲可以解套，危機控管能力、建立溝通管道，或許是兩岸避免擦槍走火要件，賴政府做得到嗎？