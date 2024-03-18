太陽花十年 監督條例難產 兩岸條例訂高門檻留模糊空間

太陽花學運滿十周年，當年學運堅持「先立法，再審查」，要求立法院通過「兩岸協議監督條例」，過去兩屆國會中被技術性冷凍、拖延立法，最後僅獲得「兩岸人民關係條例」的修法，提高兩岸簽署政治協議的門檻。前黑島青總召魏揚認為，若兩岸未來簽署一套純經貿的協議，可能就無法可管。

10年前學運爆發，學生在占領國會議場幾日後，將兩岸協議監督條例納為訴求。但其實當下，學運倉促成軍，上下從未達成完全一致的想法。有參與者就表示，「整個運動走向上不統一，有些人的訴求是在打程序的層次，打黑箱，有些人在訴求上拉到一個自由貿易的層次。」

魏揚認為，318學運無疑是延續2013年開始的反服貿運動，反黑箱並不只是反對張慶忠半分鐘通過服貿，也包括當時兩岸簽署服貿協議時的不透明，兩岸協議監督條例也不是學運單獨想出來的，而是沿用了反服貿運動的論述。

但也有參與學運的學生對此感到不解，尤其從反服貿到要求透過監督條例逐條審查，論述主軸的轉變讓他們感到困惑。「兩岸監督協議成為運動的訴求時，我有點懷疑，我也不太懂這個訴求是什麼。」可以說，當年學生意外占領議場，成員來自四面八方，打從一開始就沒有共識；究竟是反黑箱、反服貿，乃至於反對中國因素，自始自終都沒有定論。

魏揚說，「先立法，再審查」正是占領議場後才誕生的說法，主要是考量到「退回服貿」非擁有立法權的國會可以決定，學運決策層也在揣摩立法院長王金平可以接受的條件，兩岸協議監督條例成了當年提出的折衷辦法。

2016年大選，民進黨總統勝選、立委席次過半，完全執政的民進黨政府將兩岸協議監督條例列為優先法案之一，但歷經近8年執政，始終沒有通過；2023年9月，第10屆國會進入最後一個會期，時力黨團，和民眾黨團皆將監督條例列為優先法案，呼籲在會期結束前處理，但依舊卡關。

在民進黨立院黨團主導下，立法院2019年三讀通過「兩岸人民關係條例」修正案，增訂第5條之3條文，明定兩岸協商簽署政治協議，應經國會「雙審議」，並舉辦全國性公民投票通過後，才能簽署。對執政黨來說，已經發揮到兩岸協議監督條例的功能。民進黨立院黨團總召柯建銘甚至曾在記者會中直言，「沒有修兩岸協議監督條例的空間了」。

「民進黨為什麼始終沒有處理（兩岸協議監督條例），原因我不知道」魏揚說，「這是早該要處理的。」現在雖有兩岸人民條例修法設下政治協議紅線，但魏揚認為，這並不是長遠之計，也不符合國家正常化的理想，也存在模糊空間，要是有一天兩岸簽署一套純經貿的協議，可能就無法可管。