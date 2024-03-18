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藍中常委批朱立倫「突襲式組改無效」

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨中央委員、新任中常委孫健萍。圖／聯合報系資料照片
國民黨中央委員、新任中常委孫健萍。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，新任中常委孫健萍昨天質疑，朱立倫主持國民黨第廿一屆第一任最後一次中常會，無權審議組織改造案，「突襲式組改」程序違反黨章、無效；應立即召開中央委員會全體會議臨時會，重新踐行法律正當程序。

國民黨昨回應，中常會三月六日通過「中央委員會組織規程」修正案後，將會依照相關規定盡快完成組改程序；國民黨的改革勢在必行，一定要堅定朝著年輕化、輕量化、內造化的方向前進，才能接軌社會力、接軌時代。

孫健萍指出，第廿一屆第二任中常委三月九日投票，並於上周三就職，因此，三月六日召開的第一任中常會屬「看守」性質，不可議決組織改造及重大人事案，這是現代民主憲政基本原則；何況，黨章規定，組織改造須經中全會定之。因此，三月六日的中常會根本無權議決組改案，決議不符黨章規定，應屬無效。

中常會 國民黨 朱立倫

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