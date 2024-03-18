藍中常委批朱立倫「突襲式組改無效」

2013年9月6日，本該是時任立法院長王金平的大喜日子。上午他才從機場出發，預計登機前往馬來西亞替二女兒完成終身大事。然而，這場喜宴還沒開始就先蒙上陰影。 王金平前腳才踏出國門，特偵組隨即萬箭齊發，發出簡訊通知各大媒體，三次預告上午10時將舉行「重大司法風紀事件」記者會，更提醒記者「切勿錯過」。特偵組的「溫馨叮嚀」令各界嘖嘖稱奇。 特偵組記者會內容直指時任法務部長曾勇夫、時任台灣高等檢察署檢察長陳守煌涉嫌接受關說，公布立委柯建銘為電通背信案，央請王金平向曾、陳關說的監聽譯文，引發各界譁然。當時的總統馬英九隔日出席國民黨中常委選舉投票時，公開要求王金平盡快回台說明。 事隔一日，馬英九態度轉趨強硬，於總統府舉行記者會，痛批王金平涉關說「是侵犯司法獨立最嚴重的一件事，也是台灣民主法治發展最恥辱的一天」，馬王政爭揭開序幕。 當時，沒人能料到兩人此刻埋下的心結，也影響到隔年爆發的學生運動發展。

2024-03-17 15:30