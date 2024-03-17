剴剴受虐案臉書成立粉專 籲大眾參與連署嚴懲失責單位
台北市1歲男童剴剴遭劉姓保母虐待致死，引發社會關注，近日於臉書成立「北市幼童受虐案-連署嚴懲失責單位」粉絲團（https://reurl.cc/K41Rgq），期盼靠著社會大眾的力量替剴剴發聲，不能讓祂就這樣離開，今有民眾寫下「TO 剴剴小天使，你在我們心裡」的卡片，並送上花束、玩偶。
粉團指出「剴剴：這是愛護祢的民眾送給祢的，熱心的民眾不知道祢最怕狗狗，他們希望的是能把祢放在心中，每每想到惡質的劉保母家中還有養狗，真不知道祢到底用了多少恐懼度過那漫長的三個多月，前面的錄影裡面能清楚聽見狗叫聲，北北的心裡真的是難過至極，我們實在好想祢…」
粉專成立簡介為「又一個小生命的殞落，我們不能就這樣算了，到底我們的破網，誰能真正的補起？一個又一個孩子受虐，大家不心痛嗎？請一起支持連署及轉發，我們要替剴剴發聲，不能讓祂就這樣離開」，粉專呼籲，希望大家多多轉發，以利後續連署事宜，並歡迎有兒少、法律背景及推動連署的朋友加入。
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