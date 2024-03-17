開放印度移工來台 吳釗燮：盼印度提供數量充足的移工

政府計畫開放印度移工來台，協助解決產業缺工問題。外交部長吳釗燮今天表示，會積極與印方討論，考量個別產業需要什麼類型的移工，確保印度能提供高質、優秀，和數量充足的移工來台。

吳釗燮表示，印度是移工大國，大約2000萬名移工經常性在各國服務，深受各國歡迎，台灣面臨缺工，印度移工則可以來台服務，「這是一個雙贏的局面」。吳釗燮表示，印度文化對台灣非常有吸引力，更多印度人來台可以促進雙方文化交流，對台印關係也有幫助。

至於有媒體詢問吳釗燮，是不是準備好印度移工來台相關事宜？吳釗燮對此表示肯定，指勞動部和印方都有在積極協商，接下來就要看個別的產業，需要什麼樣的移工到台灣來；外交部會積極的和印方來討論，確保印度能夠提供高質、優秀、數量充足的移工來台，協助產業解決缺工問題。