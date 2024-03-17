快訊

夏天也在喝！好市多可可粉「折價100元」 會員樂壞：扛一箱走

疾病風險大增！營養師曝「6大超毒食物」早餐人氣品項竟上榜

白沙屯媽明晨進香 蔡英文、賴清德、柯文哲「與神同行」 這動作受關注

開放印度移工來台 吳釗燮：盼印度提供數量充足的移工

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片
外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片

政府計畫開放印度移工來台，協助解決產業缺工問題。外交部長吳釗燮今天表示，會積極與印方討論，考量個別產業需要什麼類型的移工，確保印度能提供高質、優秀，和數量充足的移工來台。

吳釗燮表示，印度是移工大國，大約2000萬名移工經常性在各國服務，深受各國歡迎，台灣面臨缺工，印度移工則可以來台服務，「這是一個雙贏的局面」。吳釗燮表示，印度文化對台灣非常有吸引力，更多印度人來台可以促進雙方文化交流，對台印關係也有幫助。

至於有媒體詢問吳釗燮，是不是準備好印度移工來台相關事宜？吳釗燮對此表示肯定，指勞動部和印方都有在積極協商，接下來就要看個別的產業，需要什麼樣的移工到台灣來；外交部會積極的和印方來討論，確保印度能夠提供高質、優秀、數量充足的移工來台，協助產業解決缺工問題。

印度 吳釗燮 移工

延伸閱讀

巴拉圭資通訊科技部長訪台 了解台灣高教人才培育

韓國瑜力邀盧業中任民主基金會執行長 外交部：尊重

【重磅快評】吳釗燮留下難看標記 換來羅致政滿面豆花

徐巧芯爆民進黨「國務青」拿民主基金會補助輔選 陳建仁回應

相關新聞

165專線45人日接逾千通電話 柯志恩：難怪打詐不力

165反詐騙專線平均一天會接到1184通電話，卻只有45名專責人員。國民黨立委柯志恩今天表示，政府打詐編列大筆預算、提升...

2300萬戶政個資外洩至今偵查不公開挨告 內政部回應了

2300萬筆戶役政資料在前年遭駭客入侵外洩，台灣人權促進會日前到台北高等行政法院，對內政部提起請求公開個資外洩相關政府資...

打詐國家隊預算7成在設備 卻陷有設備沒人才窘境？

行政院去年對外表示，打詐綱領1.5版將編列新台幣13億元預算，不過卻有超過70%的資金都用在設備部分，遭批人力不足才是無...

「蔡柯會」引黃國昌不滿？柯建銘：請神容易送神難

「蔡柯會」引發民眾黨內不滿，民眾黨主席柯文哲發公開信止血。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示表，據他了解，民眾黨內部是柯文...

太陽花十年／還原學運「黑盒子」 占領議場前沒人覺得會成功…

每一架飛機失事，搜救人員除了趕赴災難現場，全力搜救，同時也迫切希望找到紀錄事故經過的「黑盒子」，以釐清事件真相。然而，堪稱馬政府「政治空難」的太陽花學運，官方的紀錄卻模糊不清，找不到明確的「黑盒子」紀錄。 時間回到太陽花學運的「原爆點」，2014年3月17日、審查「兩岸服貿協議」的聯席委員會，當時的國民黨籍召委張慶忠號稱用30秒宣告通過服貿協議，不管是立法院的影像紀錄，還是文字紀錄，均保持模糊狀態，交代不清，僅有藍底白字的畫面中，保有朝野立委抗爭衝突的咆哮錄音，而因為議事錄確認爭議，立法院公報上僅有六字：「現場一片混亂」。

批韓國瑜沒收質詢綠要反制 羅智強：民進黨等著踢鐵板

立法院上周五（22日）院會出現史上首次「開天窗」，多位民進黨立委批立法院長韓國瑜「沒收」總質詢機會，揚言反制。國民黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。