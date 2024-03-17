快訊

高雄綠園道人行道「機車橫行」！ 民眾怒喊太荒謬：你敢走嗎？

蛋塔爆紅不堪負荷！在地老店「曾家豆漿」宣布無限期暫停營業 老主顧嘆：被蹭熱的人害慘

刷牙前少做一動作 當心可能牙垢清除消果不佳甚至刮傷琺瑯質

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打詐國家隊預算7成在設備 卻陷有設備沒人才窘境？

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照

行政院去年對外表示，打詐綱領1.5版將編列新台幣13億元預算，不過卻有超過70%的資金都用在設備部分，遭批人力不足才是無法解決詐騙橫行主因之一，有基層檢察官甚至透露專業設備沒有招募專業人才使用，使得證據力在法庭上相當薄弱。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲認為，購買一堆專業設備，卻沒有專業人才將其運用，恐怕永遠都難以達到打詐目的。

打詐綱領1.5版的「設備、場地整修」預算高達9億9千萬元，占總經費佔73.58%。行政院雖解釋他們是著重科技設備、數位鑑識、現場數位蒐證，期盼能達到前端阻卻、後端查緝的效果。主要是購添購設備，未編列任何場地整修費用，但仍被質疑是否將錢花錯地方？

吳宗憲表示，設備更新當然重要，不過這樣的資金運用方式將無法解決詐騙問題。要處理打詐難題有幾個關鍵，首先，各部會的橫向聯繫必須先做好，還有與國外達成司法互助協議，數位部也應該派出專家訓練基層檢警如何打擊網路詐騙。

簡而言之，打詐問題不是單購買設備就能解決的事情。舉例來說，如果詐騙集團首腦將IP設在國外，遭詐騙的民眾財損可能拿不回來，法務部派出專人與國外討論司法互助，才有機會拿回贓款，這才是民眾最在意的事情。

吳宗憲又提到，政府還應該提供經費，讓數位部訓練專家，協助檢察官、警方教育訓練，同時派人監管網路詐騙資訊、詐騙訊息、詐騙廣告。

吳宗憲提到，金管會、NCC也應該派出專人處理人頭帳戶、外勞帳戶、臨時電話卡、人頭公司等問題，只要這些一直存在，甚至「春風吹又生」，我國詐騙問題將難以解決。

另有地檢署檢察官透露，我國之前在各大城市地檢署設置數位採證室，然而，最後因為檢察官已在基層疲於奔命，政府也無聘請專業人員使用，採證出來的證據可能在法庭上毫無效力，成效相當差勁。

吳宗憲對此評論，這就是典型例子，設備固然重要，但如果沒有專業人員來正確使用，將事倍功半。從這些問題便能看出，訂好正確政策、補足人才，才是有效打擊詐騙的方法，希望政府對此能夠認真思考。

司法 吳宗憲 檢察官 行政院 詐騙集團

延伸閱讀

陳零九有新歡？被爆帶吳宗憲「女兒」回家 經紀人揭真相

司法攻擊選後全不見？宜蘭設辦公室跨區服務 吳宗憲喊話對手：別亂搞

悼鳥山明逝 吳宗憲：變成超級賽亞人是童年夢想

指全台最大律師事務所是法扶 吳宗憲：每案酬金7萬5千合理？

相關新聞

「蔡柯會」引黃國昌不滿？柯建銘：請神容易送神難

「蔡柯會」引發民眾黨內不滿，民眾黨主席柯文哲發公開信止血。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示表，據他了解，民眾黨內部是柯文...

批朱立倫「突襲」黃復興 藍中常委要求開中全會審議

國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，整併黃復興黨部引發反彈。新任中常委孫健萍今天表示，朱立倫在3月6日召開的第21屆第一任...

陸船翻覆頻傳 陳建仁：不要單方面破壞雙方對等關係

近來頻傳大陸船隻翻覆沈沒事件，行政院長陳建仁上午表示，台灣是法治、尊重人權、講求國際人道救援的國家，發生事件時一定會加以...

165專線45人日接逾千通電話 柯志恩：難怪打詐不力

165反詐騙專線平均一天會接到1184通電話，卻只有45名專責人員。國民黨立委柯志恩今天表示，政府打詐編列大筆預算、提升...

2300萬戶政個資外洩至今偵查不公開挨告 內政部回應了

2300萬筆戶役政資料在前年遭駭客入侵外洩，台灣人權促進會日前到台北高等行政法院，對內政部提起請求公開個資外洩相關政府資...

打詐國家隊預算7成在設備 卻陷有設備沒人才窘境？

行政院去年對外表示，打詐綱領1.5版將編列新台幣13億元預算，不過卻有超過70%的資金都用在設備部分，遭批人力不足才是無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。