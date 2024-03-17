打詐國家隊預算7成在設備 卻陷有設備沒人才窘境？

行政院去年對外表示，打詐綱領1.5版將編列新台幣13億元預算，不過卻有超過70%的資金都用在設備部分，遭批人力不足才是無法解決詐騙橫行主因之一，有基層檢察官甚至透露專業設備沒有招募專業人才使用，使得證據力在法庭上相當薄弱。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲認為，購買一堆專業設備，卻沒有專業人才將其運用，恐怕永遠都難以達到打詐目的。

打詐綱領1.5版的「設備、場地整修」預算高達9億9千萬元，占總經費佔73.58%。行政院雖解釋他們是著重科技設備、數位鑑識、現場數位蒐證，期盼能達到前端阻卻、後端查緝的效果。主要是購添購設備，未編列任何場地整修費用，但仍被質疑是否將錢花錯地方？

吳宗憲表示，設備更新當然重要，不過這樣的資金運用方式將無法解決詐騙問題。要處理打詐難題有幾個關鍵，首先，各部會的橫向聯繫必須先做好，還有與國外達成司法互助協議，數位部也應該派出專家訓練基層檢警如何打擊網路詐騙。

簡而言之，打詐問題不是單購買設備就能解決的事情。舉例來說，如果詐騙集團首腦將IP設在國外，遭詐騙的民眾財損可能拿不回來，法務部派出專人與國外討論司法互助，才有機會拿回贓款，這才是民眾最在意的事情。

吳宗憲又提到，政府還應該提供經費，讓數位部訓練專家，協助檢察官、警方教育訓練，同時派人監管網路詐騙資訊、詐騙訊息、詐騙廣告。

吳宗憲提到，金管會、NCC也應該派出專人處理人頭帳戶、外勞帳戶、臨時電話卡、人頭公司等問題，只要這些一直存在，甚至「春風吹又生」，我國詐騙問題將難以解決。

另有地檢署檢察官透露，我國之前在各大城市地檢署設置數位採證室，然而，最後因為檢察官已在基層疲於奔命，政府也無聘請專業人員使用，採證出來的證據可能在法庭上毫無效力，成效相當差勁。

吳宗憲對此評論，這就是典型例子，設備固然重要，但如果沒有專業人員來正確使用，將事倍功半。從這些問題便能看出，訂好正確政策、補足人才，才是有效打擊詐騙的方法，希望政府對此能夠認真思考。