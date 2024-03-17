柯建銘：檢討韓國瑜和議事人員錯誤 當然是國會改革

立法院15日院會邀行政院長陳建仁施政報告並備質詢，卻發生排定質詢的立委未在議場，經立法院長韓國瑜唱名三次後「沒收」風波。民進黨立院黨團總召柯建銘今天受訪表示，國民黨主席朱立倫與民眾黨立法院黨團總召黃國昌要同流合汙搞藍白合、國會改革，韓國瑜和議事人員的錯誤要檢討改進就是國會改革，大家不是在講國會改革嗎？

對韓國瑜「沒收」立委總質詢權利，多位民進黨立委連日來批評不斷。柯建銘表示，國民黨主席朱立倫、國民黨團總召傅崐萁和國民黨所有委員都力挺韓國瑜，說韓按照議事規則何錯之有，還要民進黨道歉，黃國昌也跑出來嗆聲圍事，說哪一條法規定立委來不及到議場要先休息。這個問題要回答之前，要先把事實真相講出來，誰犯的錯誰負責。

柯建銘指出，民進黨立委陳亭妃上午原本要去質詢，議事人員告訴她，韓國瑜下午有外賓，所以陳亭妃改成書面。這時候議事人員要善盡職責，即時告知、馬上更正，通知所有委員質詢時間有變。但因為議事人員太晚通知，2點多才通知，2時10分才在議場秀出來，所以這個錯誤是在於議事人員怠惰，韓國瑜疏於管理，才發生骨牌效應。

柯建銘表示，要把這個真相、責任釐清，這時候黃國昌大聲說，到底哪個法規規定委員不在場必須休息？他心平氣和地回應，是希望黃國昌了解事實真相再說話；他也要反問黃國昌一句話，哪一個法規規定，議事人員怠惰、犯錯是不可以檢討更正？請黃國昌回答。

柯建銘表示，一個是屬於憲政層級最重要的立法院質詢權，一個是議事規則，議事規則沒有辦法寫得很清楚，所以才有所謂的憲政慣例及國會文化，歷來任何立法院長都沒人犯錯，為什麼獨獨這一次，那很清楚。

柯建銘認為，黃國昌和朱立倫要搞藍白合，同流合汙，應該要面對國會改革，像韓國瑜發生這個獨斷錯誤，是議事人員錯誤，這個檢討改進當然是國會改革，大家不是在講國會改革嗎？

對於國民黨立委王鴻薇指出，周五11時40分已經在現場質詢，但沒看到陳亭妃，遭陳亭妃否認。對此，柯建銘表示，請王鴻薇去調錄影帶再講吧，個別委員的爭吵中終究就會水落石出，請國民黨委員了解真相不要瞎挺。