批朱立倫「突襲」黃復興 藍中常委要求開中全會審議

國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，整併黃復興黨部引發反彈。新任中常委孫健萍今天表示，朱立倫在3月6日召開的第21屆第一任最後一次中央常務委員會議，屬「看守」性質，無權審議組織改造案，「突襲式組改」程序違反黨章，應屬無效，要求立即召開中央委員會全體會議臨時會重新審議，踐行法律正當程序。

孫健萍指出，依據黨章第11條第2項規定「本黨除地區建立各級黨部外，得酌設專業黨部，其組織系統由中央委員會定之」、黨章第20條第6項規定「中央委員會組織規程由中央委員會全體會議定之」，本屆中央委員迄未接獲任何組織改造審議的會議通知及文件。

孫健萍表示，第21屆第二任中常委訂於3月9日進行投票，並於3月13日就職；3月6日召開的第一任中常會屬於「看守」性質，不可議決組織改造及重大人事案，這是現代民主憲政的基本原則。何況，依據黨章規定，組織改造須經中全會定之。因此，上周三第一任中常會的最後一次會議，根本無權議決組改案，決議不符黨章規定，應屬無效。

孫健萍說，回顧黨史，設立與裁撤知識青年等各專業黨部，均通過中央委員會議或全國黨代表大會臨時會來議決，以慎重其事；2000年總統敗選後，設立「改造委員會」，積極推動「黨的改造」，並於同年6月召開第15次全國黨代表大會臨時會通過。

孫健萍表示，他曾在北區知識青年黨部、南區知識青年黨部，當年裁撤知識青年黨部等各類特種黨部後，併入高雄市黨部；但當年的組織改造，國民黨退出校園，而民進黨卻進入校園深耕，這24年來，使國民黨失去整個世代支持的殷鑑不遠。

孫健萍說，僅剩的最後一個特種黨部—黃復興黨部，在國民黨具有特殊的歷史與精神意義，朱立倫不應違背黨章規定，在未經各界充分溝通的情況下，草率、粗暴地「突襲式」降編、整併。

孫健萍說，組織改造事涉國民黨百年大業，更攸關2026年、2028年選戰的成敗；當前亟應開放黨，由下而上，逐級充分討論，凝聚共識，並經正當程序議決所有組改提案，才是民主政黨應有的作法。

孫健萍說，3月6日召開的第21屆第一任最後一次中常會無權審議組織改造案，程序違反黨章，無效；各項組改、降編、整併措施全數暫緩，所有正當法律程序完成後方得續行。朱立倫應在3月20日第二次中常會提交改造委員名單、改造委員會進程及臨時中全會、臨時全代會日程，以利中常會審議。