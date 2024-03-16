批數位部租「地后」當中繼辦公室 白委：不把人民的錢當錢

數位發展部辦公室租金和裝修費用過高引發爭議，數位部透過新聞稿澄清，數位部長唐鳳並親上火線拍片還擊。民眾黨立委張啟楷今天質疑，國債債台高築已經6.2兆，政府部會竟仍如此揮霍民脂民膏，令人咋舌。

張啟楷指出，數位部在台北市蛋黃區租用「地后」新光大樓辦公室，租金和裝修費用太高，僅僅18個月即耗費了納稅人1.04億元，這天價足可讓285位員工每月以近1.36萬元房租、在6坪大的套房辦公。

張啟楷批評，這樣浪費人民納稅錢、使用面積之大，符合「行政院與所屬各機關辦公處所空間及面積規劃原則」規範嗎？數位部以新光大樓為中繼辦公室，民國111年7月開始承租，同年10月28日人員陸續開始進駐，原暫定簽約使用至民國112年12月31日。

張啟楷指出，18個月的使用期間，耗費了近7000萬元的租金，以及3400多萬元的裝修費用，唐鳳竟然敢以低於市場行情價格為由，澄清絕無天價，難道是在考驗國人智商？數位部是劃錯重點，還是在偷換概念？

張啟楷質疑，負責國家數位發展的部門，為何非得租台北市地價第二高的「地后」新光大樓作為過渡期的辦公室，且還花那麼多錢裝潢？數位部不把人民的錢當錢，浪費國家公帑如此面不改色，幾乎已到了「何不食肉糜」的地步。

張啓楷指出，南門市場改建完工後，台北市政府原預計將花1.8億、改建期間讓攤商使用的中繼市場，續供給將改建的東門市場進駐使用，方便東門市場改建；但中央卻以數位部和NCC要在該處蓋大樓為由，拒絕北市府續租用地。