快訊

中職／味全龍6：1勝兄弟！黃韋盛敲安避免留大巨蛋黑歷史

HBL／連2年4強賽碰頭！粉碎「綠色神盾」 南山連續4年挺進冠軍賽

中油林園廠傳火警！消防大批人車馳援灌救 民眾嘆習慣：發爐當聖火

批數位部租「地后」當中繼辦公室 白委：不把人民的錢當錢

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
數位發展部辦公室租金和裝修費用過高引發爭議，數位部透過新聞稿澄清，數位部長唐鳳並親上火線拍片還擊。記者林伯東／攝影
數位發展部辦公室租金和裝修費用過高引發爭議，數位部透過新聞稿澄清，數位部長唐鳳並親上火線拍片還擊。記者林伯東／攝影

數位發展部辦公室租金和裝修費用過高引發爭議，數位部透過新聞稿澄清，數位部長唐鳳並親上火線拍片還擊。民眾黨立委張啟楷今天質疑，國債債台高築已經6.2兆，政府部會竟仍如此揮霍民脂民膏，令人咋舌。

張啟楷指出，數位部在台北市蛋黃區租用「地后」新光大樓辦公室，租金和裝修費用太高，僅僅18個月即耗費了納稅人1.04億元，這天價足可讓285位員工每月以近1.36萬元房租、在6坪大的套房辦公。

張啟楷批評，這樣浪費人民納稅錢、使用面積之大，符合「行政院與所屬各機關辦公處所空間及面積規劃原則」規範嗎？數位部以新光大樓為中繼辦公室，民國111年7月開始承租，同年10月28日人員陸續開始進駐，原暫定簽約使用至民國112年12月31日。

張啟楷指出，18個月的使用期間，耗費了近7000萬元的租金，以及3400多萬元的裝修費用，唐鳳竟然敢以低於市場行情價格為由，澄清絕無天價，難道是在考驗國人智商？數位部是劃錯重點，還是在偷換概念？

張啟楷質疑，負責國家數位發展的部門，為何非得租台北市地價第二高的「地后」新光大樓作為過渡期的辦公室，且還花那麼多錢裝潢？數位部不把人民的錢當錢，浪費國家公帑如此面不改色，幾乎已到了「何不食肉糜」的地步。

張啓楷指出，南門市場改建完工後，台北市政府原預計將花1.8億、改建期間讓攤商使用的中繼市場，續供給將改建的東門市場進駐使用，方便東門市場改建；但中央卻以數位部和NCC要在該處蓋大樓為由，拒絕北市府續租用地。

張啟楷批評，中央的阻擋讓完工僅四年的建物夷為平地，1.8億的納稅錢也被浪費掉，目前土地閒置中，可以收的租金不見了，陷入虛耗空轉，十分可惜。

民眾黨立委張啟楷。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委張啟楷。圖／聯合報系資料照片

北市 唐鳳 張啟楷

延伸閱讀

天然氣存量涉國安？ 立院經委會質詢綠白藍委爆口角

「沒能力管一個部」 郭正亮預言唐鳳下台：藍綠難得高度共識

禮讓1席召委給白營？藍營人士曝交通委員會可行：陳雪生已同意

民眾黨立委張啟楷布樁嘉義基層 協助台積電落腳嘉科

相關新聞

柯文哲給黨員公開信 轟綠雙標「是台灣社會不能和諧最大癥結」

5月20日新舊總統交接還剩一個多月，民眾黨主席柯文哲日前和蔡英文總統碰面，黨內意見兩極，今天他透過公開信與黨員對話，再度...

台宏斷交後…在台留學生等嘸獎學金 外交部：20校願提供協助

台灣與宏都拉斯斷交後，在台留學生獎學金改由宏國接手補助，但宏國未依約撥款；外交部今天表示，斷交後曾協調教育部，洽請接受台...

政黨票名列第5大黨！小歐盟全台黨員僅114人 發豪語：2026拿5席議員

小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）僅以400多萬元經費助攻全台13位立委候選人，政黨票名列第5大政黨，許多民眾好奇「歐巴桑」是...

白委斥數位部租地后當中繼辦公室 卻拒北市府續租用地

數位發展部辦公室租金和裝修費用過高引發爭議，數位部透過新聞稿澄清，數位部長唐鳳並親上火線拍片還擊。民眾黨立委張啟楷今天質...

賴神接班／縣市長布局前哨戰？民進黨地方黨部改選牽動派系版圖

總統大選過後，縣市長選舉緊接而來，民進黨地方黨部主委任期將屆滿，改選作業5月登場。由於改選後的主委2年任期內，將碰上縣市長提名作業，民進黨各派系高度重視，視為縣市長布局前哨戰。 地方黨部主委也是檢視民進黨派系勢力版圖的一項指標。本屆地方黨部主委是在2022年就任，該次選舉結果英系大舉擴張版圖，反映出的是如日中天的聲勢；如今總統大選後，賴清德為首的新潮流系浮上檯面，加上英系共主蔡英文總統將卸任，黨內權力結構已更迭...

侯友宜昨晚邀14首長談什麼？盧秀燕：聚焦3大議題達成共識

新北市長侯友宜昨晚邀請14名縣市長齊聚新北市，與會的台中市長盧秀燕今天監交磐石會會長交接，會後被問及昨晚齊聚新北談了什麼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。