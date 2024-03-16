百物齊漲 立委批陳建仁：老百姓快被通膨壓垮 院長看到了嗎？

台股最近衝上2萬點，行政院長陳建仁說出金句「股市兩萬點，你不喜歡嗎？」立委馬文君今天表示，最近台灣通膨可能衝破2%警戒線，就是百物齊漲，從外食，到電費，掛號費都在漲，她想問陳建仁「老百姓快被通膨壓垮，院長看到了嗎？」

馬文君說，陳建仁對台股衝上2萬點，高興說出「股市兩萬點，你不喜歡嗎？」，但這不是喜不喜歡的問題，一是並非全民都是台積電股民，二是台積電一支獨秀，未必健康。小老百姓大多只是受薪階級，股市大漲只說明台灣M型化更嚴重，資本家或大戶輕鬆套利，大多數民眾被生活重擔壓的喘不過氣，負擔更沉重。

她說，陳建仁是最高行政首長，不該只強調股市有多好，最近00940 ETF在人為炒作哄抬下，許多不懂股票的民眾跟著投資，甚至解除定存、抵押房屋，根本未注意股市風險，一旦泡沫化，不知有多少人血本無歸，可能衍生嚴重的社會問題。

尤其，主計總處最新公布的數字，2月消費者物價指數年增率為3.08%，前兩個月合計為2.43%，預估3月年增率會略低於2.43%，全年通膨很可能會突破2%的警戒線。

馬文君說，通膨壓力讓民眾壓力更大，現在百物齊漲，從便當、食物到電費，甚至掛號費都在漲，陳院長認為政府已經收斂電價漲幅，其他國家電價漲更兇。但她認為，這樣的說法，大多數民眾都難以接受。