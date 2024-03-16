盧秀燕訪美為2028鋪路？朱立倫：努力把市民關心的事做好

外界傳言台中市長盧秀燕即將出訪美國，被解讀是在為2028總統大選鋪路，國民黨主席朱立倫今指出，「我們就是把市民關心的事做好」每位縣市長都在為市政打拚，反觀民進黨每天可能都在想怎麼拚政治，他說，昨晚藍營縣市長聚在一起討論市政議題，都希望將食品安全、社會安全網及治安等工作做好，國民黨也努力耕耘基層，把所有事情都做好。

朱立倫今天至雲林為虎尾鎮長參選人林嘉弘加油打氣，受訪時也針對國民黨智庫未來如何調整說明，因沒辦法負擔過重成本，黨以年輕化、輕量化，已開始作出非常大幅度的調整，也盼與外界資源一起合作，現階段正內造化，包括各委員會的不分區立委也都參與擔任召集人，相信未來政策能夠更務實。